Музикант 8 років ходить босоніж та не має жодної пари взуття – фото, відео

Чоловік, у якого за вісім років не було жодної пари взуття, каже, що не проти пройтися розбитим склом, але ненавидить відчуття оксамиту.

Про це пише Metro.

Музикант Бен Доннеллі, якого ще називають "босоногим Беном" сказав, що йому подобається доводити своїм друзям, що його ноги еволюціонували настільки, що йому більше ніколи не знадобляться туфлі.

Бен Доннеллі / Фото: instagram.com/saxbend

39-річний чоловік стверджує, що м'язи стали сильнішими, ширшими і навіть ноги пахнуть краще, ніж раніше, коли він був у взутті.

"Двічі чи тричі на рік у мене в ногах застрягало скло, яке мені доводилося виколупувати, але тепер моя шкіра така товста, що цього не відбувається. Життя надто коротке, щоб носити взуття. Відтоді, як я ходжу босоніж, мої суглоби почуваються краще, і мені менше спекотно. Мої ноги насправді пахли гірше, коли я був у взутті. Але я став менше носити взуття, коли навчалася в університеті, і повністю припинив носити його, коли мені виповнився 31 рік", - поділився чоловік.

Музикант подорожував Великою Британією та за кордоном, зокрема, він побував в Індії, Болгарії та Норвегії.

Бен Доннеллі / Фото: instagram.com/saxbend

Він також відмовляється від будь-якого взуття на футбольних матчах та в пабі.

"Рідко, коли хтось стоїть на моїх ногах, але біль тимчасова. Якось я був у переповненому поїзді, і хтось стояв на моїй нозі цілих п'ять хвилин, це було боляче", - пригадав він.

Бен Доннеллі / Фото: instagram.com/saxbend

Але чоловік визнає, що ходити прим'ятим оксамитом — його найменш улюблене відчуття.

"Мені ніколи не подобалося ходити оксамитом, але, на щастя, я не надто часто стикаюся з ним. Теплий дощ на асфальті - моє улюблене відчуття", - додав він.

Нагадаємо, чоловік з неймовірно великими біцепсами шокував Мережу. Юзери підозрюють, що він зробив собі ін'єкції.

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