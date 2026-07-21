"Ми чудово проводимо час": останній лист пасажира "Титаніка" виставлять на аукціон

Останній лист пасажира Титаніка / Фото: ілюстративне / © Unsplash

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Рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний за кілька днів до катастрофи, виставили на аукціон. У Великій Британії за суму до 35 тисяч фунтів стерлінгів планують продати унікальний історичний експонат — лист, написаний пасажиром «Титаніка» Генрі Прайсом Ходжем лише за кілька днів до затоплення судна.

Про це пише Independent.

У Великій Британії продадуть лист пасажира «Титаніка»

Документ називають «безцінним історичним знімком» повсякденного життя на борту легендарного лайнера. Генрі Прайс Ходж подорожував другим класом, придбавши квиток номер 250643 за 13 фунтів, і прямував до Бостона, аби відвідати родичів.

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Він зійшов на борт у Саутгемптоні та 10 квітня адресував послання своєму другові Гектору Янгу з Консервативної асоціації Ньютауна. На листі стоїть поштовий штамп Квінстауна, де корабель робив зупинку. Пасажир детально описав сприятливу погоду та піднесену атмосферу серед подорожніх.

«Дорогий Гекторе,

Щиро дякую за телеграму та добрі побажання. Це був добрий та уважний вчинок, який я дуже ціную, і, будь ласка, передайте мою подяку членам нашої Асоціації.

Хіба не було б люб’язно з боку президента прийти і провести мене? Я майже вірю, що зміг би переконати його піти з нами. Ми чудово проводили час досі. Ви не бачите нічого, що свідчить про рух корабля, але погода дуже гарна. На верхній палубі близько 200 хлопців (від 20 років і старші) марширують і співають, інші грають у доміно та карти в салонах, хтось читає, хтось пише, все зовсім не так, як очікуєш у морі.

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Передай своєму татові, що я дуже розчарований, що він не приїхав, але я знаю, що він нічого не міг вдіяти, і приїзд твого брата був більш ніж очікуваним. (Все заради цього, але не заради нього). Я лягаю спати раніше, бо почуваюся втомленим, як мертвий собака.

До побачення, Гекторе.

Найкращі побажання.

Від поваги до тебе.

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Г.П. Ходжес».

За п’ять днів після відправки листа, 15 квітня 1912 року, Генрі Ходж загинув під час катастрофи, яка забрала життя 1500 осіб. Його тіло пізніше підняли з води та поховали на цвинтарі Фейрв’ю в Галіфаксі.

Аукціон «Henry Aldridge and Son» із Девайзеса призначили на неділю, 26 липня. За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, кореспонденція від пасажирів другого класу трапляється найрідше.

Титанік: останні новини

Нагадаємо, під час катастрофи легендарного «Титаніка» загинуло понад 1500 пасажирів, проте на місці аварії так і не знайшли людських останків чи скелетів. Це підтверджує режисер і дослідник Джеймс Кемерон, який неодноразово занурювався до уламків корабля: за його словами, там знаходили лише одяг та взуття, які вказують на колишню присутність тіл.

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Науковці пояснюють зникнення останків умовами глибоководного середовища. Вчений Роберт Баллард зазначає, що на глибині понад 900 метрів проходить так звана глибина компенсації карбонату кальцію — у такій воді бракує цієї речовини, тому після того, як морські організми знищують м’які тканини, кістки скелетів поступово розчиняються.

Тіла ж тих пасажирів, які замерзли у воді у рятувальних жилетах на поверхні океану, найімовірніше, віднесла течія чи шторм. Згодом їхні останки також повністю зруйнувалися, тому на сьогодні від загиблих не залишилося жодних слідів.

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