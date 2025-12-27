Ми все життя носили капюшон неправильно: жінка показала трюк, як зробити куртку теплішою

Хутряна облямівка капюшона має велике практичне значення, якщо її використовувати правильно

Реклама

Якщо навіть у найтеплішій куртці ви все одно мерзнете під час зимових прогулянок, можливо, ви просто неправильно користуєтеся її функціями. Блогерка Джессіка Альзамора поділилася в Instagram порадою, яка змусила тисячі людей поглянути на свій верхній одяг по-новому.

У чому суть трюку

Більшість із нас носить капюшон так, щоб хутро стирчало назовні — це виглядає стильно і звично. Проте Джессіка стверджує, що для максимального тепла хутро потрібно загортати всередину.

«Це задумано не для стилю, а для функціональності. Ви повинні загорнути його всередину, ось так. Воно закриває ваші вуха і блокує повітря», — розповіла блогерка.

Реклама

За її словами, якщо застібнути куртку до самого верху і заправити хутро всередину капюшона, воно створює щільний бар’єр, який не пропускає крижане повітря до обличчя та шиї.

Відео викликало шквал коментарів. Багато користувачів зізналися, що почуваються так, ніби «все життя робили це неправильно».

«Мені стільки років, а я дізнався про це тільки сьогодні! Де була ця інформація у 2008-му?» — жартують у коментарях.

Але є нюанс: коли хутро має бути ззовні

Втім, у коментарях знайшлися й експерти з виживання в холодному кліматі, які зауважили важливу деталь. Хутро назовні — це теж не помилка, але воно має інше призначення.

Реклама

«Хутро призначене для того, щоб ловити сніжинки до того, як вони потраплять вам на обличчя… Тож його можна носити обома способами, залежно від умов».

Висновок простий:

Якщо надворі сильний снігопад — залиште хутро назовні , щоб захистити очі.

Якщо снігу немає, але дме пронизливий вітер і сильний мороз — заправте хутро всередину, як радить Джессіка.

Сама авторка відео зазначила, що цю пораду їй колись дав педіатр її дитини, і цей метод чудово працює для її родини.

Нагадаємо, коли температура падає, ми не забуваємо про шарфи, шапки, рукавиці та теплі пальта, але часто забуваємо про найважливіше — про нашу шкіру. Експерти порадили прості правила догляду, які допоможуть захистити шкіру взимку.