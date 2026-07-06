Милі та кмітливі: експерти визначили 7 найгарніших маленьких собак

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Маленькі собаки давно перестали бути лише «іграшковими» улюбленцями — серед них є породи, які поєднують привабливу зовнішність, високий інтелект і доброзичливий характер. Ветеринарні експертки Ліза Кан та Еймі Ворнер виділили сім декоративних порід, які чудово підходять для сімейного життя та легко навчаються.

Добірку опублікувало видання Parade Pets.

Бішон фрізе

Ці собаки одразу впізнаються за щільною кучерявою шерстю, яка майже не линяє. Як зазначає Ліза Кан, бішони швидко адаптуються до нових умов, обожнюють людей, добре контактують із дітьми та легко піддаються дресируванню. Вага породи зазвичай становить 4,5–9 кг, а тривалість життя — приблизно 14–15 років.

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Мальтійська болонка

Мальтійці відомі своєю довгою, шовковистою білою шерстю. За словами Еймі Ворнер, це дуже ніжні та грайливі собаки, які сильно прив’язуються до власників. Водночас їм важливо з раннього віку приділяти увагу вихованню. Зріст становить 18–23 см, вага — до 3 кг, середня тривалість життя — 12–15 років.

Гаванський бішон

Порода походить із Куби та вирізняється виразними очима і м’якою шовковою шерстю. Ліза Кан підкреслює, що ці собаки легко навчаються, добре ладнають як з дітьми, так і з іншими тваринами та зазвичай не схильні до надмірного гавкоту. Зріст — 22–29 см, вага — 3–6 кг, тривалість життя — 14–16 років.

Померанський шпіц

Незважаючи на крихітні розміри, померанці мають сміливий і енергійний характер. Вони дуже уважні до всього, що відбувається навколо. Еймі Ворнер зазначає, що важливо рано соціалізувати цю породу, щоб зменшити надмірну настороженість і схильність до гавкоту. Висота — 15–18 см, вага — 1,5–3 кг, тривалість життя — 12–16 років.

Японський шпіц

Ця порода легко впізнається за білосніжною пухнастою шерстю, закрученим хвостом і «усміхненим» виразом мордочки. За словами Лізи Кан, японські шпіци дуже віддані, розумні та ласкаві, чудово підходять для сімей з дітьми. Зріст — 30–38 см, вага — 4,5–11 кг, тривалість життя — 10–14 років.

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Лхаса апсо

Цих собак часто називають «аристократами» серед малих порід через їхню довгу, розкішну шерсть. Історично вони виконували роль сторожів у монастирях, тому залишилися пильними та уважними до всього незвичного. Водночас це розумні й незалежні тварини, які добре піддаються навчанню. Зріст — 25–28 см, вага — 5,5–8 кг, тривалість життя — 12–15 років.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Ця порода вирізняється особливо лагідним і соціальним характером. Еймі Ворнер відзначає, що кавалери легко стають справжніми членами родини та обожнюють спілкування з людьми. Водночас їм потрібні регулярні прогулянки та помірні фізичні навантаження. Зріст становить 30–33 см, вага — 6–8 кг, середня тривалість життя — 12–15 років.

Раніше йшлося про те, що французькі бульдоги, попри свою назву, мають британське походження і були виведені в XIX столітті як компактна версія бульдога для ролі собаки-компаньйона. Порода швидко стала популярною у Франції під час промислової революції, коли тварин завезли разом із працівниками, і саме там закріпила свою нинішню «французьку» славу. Сьогодні французькі бульдоги відомі як міські компаньйони з дружнім характером, але вони потребують особливого догляду через схильність до проблем із диханням і перегрівання.

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