Що означає «мжичка»

Що таке мжичка: значення та особливості

Слово «мжичка» — це одна з тих колоритних лексем, що демонструють неймовірну гнучкість та поетичність української мови у змалюванні природних явищ. Воно позначає не просто дощ, а особливий стан атмосфери, який важко сплутати з чимось іншим.

За академічними словниками, мжичка — це дуже дрібні краплі води, які насичують повітря, або надзвичайно дрібний і густий дощ.

Головна фізична риса мжички полягає у розмірі крапель. Вони настільки малі (від 0,05 до 0,5 мм), що швидкість їхнього падіння мінімальна. Через це здається, ніби волога не падає на землю, а просто «зависла» в повітрі. В метеорології таке явище часто класифікують як мряку.

Слово має давнє праслов’янське коріння. В його основі лежить дієслово, що означало «мружитися» або «миготіти». Це споріднює мжичку з туманом та імлою, які заважають чітко бачити простір, змушуючи людину мружити очі. Коли в повітрі стоїть мжичка, обрії стають розмитими, а все навколо огортається сірим серпанком.

Синоніми до слова «мжичка»

Українська мова багата на слова для позначення вологої погоди. Залежно від регіону та відтінку явища, ви можете зустріти такі синоніми:

Мряка / Мрячка — найближчі за значенням слова, що описують густий дрібний дощ.

Мжа / Імжа — коротші форми, часто вживані в діалектах або поезії.

Сльота — зазвичай позначає тривалу похмуру погоду з дощем або мокрим снігом.

Мигичка — народний варіант назви дрібного дощику.

Бус (або бусенець) — цікавий діалектизм, що означає найдрібнішу мжичку, яка ледь помітна окові.

Мжичка в українській літературі

Письменники часто використовують цей образ для створення меланхолійного, задумливого або затишного настрою. Мжичка в літературі — це символ осені, спокою або легкої печалі.

«Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою» — Михайло Коцюбинський

«Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці» — Юрій Смолич

Як правильно вживати слово”мжичка»

Важливо пам’ятати, що про мжичку зазвичай не кажуть «йде» чи «падає». Оскільки краплі майже невагомі, в українській мові вживаються специфічні дієслова:

Мжичка сіялася;

Надворі мжичило;

Повітря курилося мжичкою.

Це слово — чудовий приклад того, як мова може передати найменші нюанси навколишнього світу, перетворюючи звичайний опис погоди на справжню поезію.