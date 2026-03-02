- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 2 хв
Що означає «мжичка» — значення слова в українській мові: ніколи не здогадаєтесь
Яке природнє явище відображає слово «мжичка»
Що таке мжичка: значення та особливості
Слово «мжичка» — це одна з тих колоритних лексем, що демонструють неймовірну гнучкість та поетичність української мови у змалюванні природних явищ. Воно позначає не просто дощ, а особливий стан атмосфери, який важко сплутати з чимось іншим.
За академічними словниками, мжичка — це дуже дрібні краплі води, які насичують повітря, або надзвичайно дрібний і густий дощ.
Головна фізична риса мжички полягає у розмірі крапель. Вони настільки малі (від 0,05 до 0,5 мм), що швидкість їхнього падіння мінімальна. Через це здається, ніби волога не падає на землю, а просто «зависла» в повітрі. В метеорології таке явище часто класифікують як мряку.
Слово має давнє праслов’янське коріння. В його основі лежить дієслово, що означало «мружитися» або «миготіти». Це споріднює мжичку з туманом та імлою, які заважають чітко бачити простір, змушуючи людину мружити очі. Коли в повітрі стоїть мжичка, обрії стають розмитими, а все навколо огортається сірим серпанком.
Синоніми до слова «мжичка»
Українська мова багата на слова для позначення вологої погоди. Залежно від регіону та відтінку явища, ви можете зустріти такі синоніми:
Мряка / Мрячка — найближчі за значенням слова, що описують густий дрібний дощ.
Мжа / Імжа — коротші форми, часто вживані в діалектах або поезії.
Сльота — зазвичай позначає тривалу похмуру погоду з дощем або мокрим снігом.
Мигичка — народний варіант назви дрібного дощику.
Бус (або бусенець) — цікавий діалектизм, що означає найдрібнішу мжичку, яка ледь помітна окові.
Мжичка в українській літературі
Письменники часто використовують цей образ для створення меланхолійного, задумливого або затишного настрою. Мжичка в літературі — це символ осені, спокою або легкої печалі.
«Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою» — Михайло Коцюбинський
«Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці» — Юрій Смолич
Як правильно вживати слово”мжичка»
Важливо пам’ятати, що про мжичку зазвичай не кажуть «йде» чи «падає». Оскільки краплі майже невагомі, в українській мові вживаються специфічні дієслова:
Мжичка сіялася;
Надворі мжичило;
Повітря курилося мжичкою.
Це слово — чудовий приклад того, як мова може передати найменші нюанси навколишнього світу, перетворюючи звичайний опис погоди на справжню поезію.