На 4000-річній піраміді з’явилися нові малюнки: що сталося

У Єгипті екскурсовода упіймали на тому, як він малював крейдою на стародавній піраміді.

Піраміда в Єгипті

Піраміда в Єгипті / © Associated Press

Єгипетський гід, який супроводжував групу російських туристів, зробив декілька малюнків крейдою на блоці 4000-річної піраміди в стародавньому місті Саккара, поблизу Каїра. За такий вандалізм, який зафіксували на відео, чоловіка заарештували.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.

Затриманий поліцією гід під час допиту зізнався, що справді зробив ці малюнки.

Він сказав, що це був його перший робочий день за чотири роки і надмірне хвилювання призвело до «непростимої помилки».

Зараз проти нього порушено кримінальну справу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що йому може загрожувати рік або більше ув’язнення, а також штраф до 500 000 єгипетських фунтів (понад 10 тисяч доларів США), якщо його визнають винним у пошкодженні старожитності.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Експерти-археологи попереджають, що хімічні речовини в крейді можуть реагувати з вапняком і гранітом, а це потенційно може спричинити ерозію поверхні.

У спілці гідів наголосили, що її члени дуже дбайливо ставляться до збереження пам’яток, і назвали інцидент поодинокою помилкою.

Крейдяні малюнки після інциденту були видалені Департаментом старожитностей Саккари.

Нагадаємо, нове дослідження ставить під сумнів усю історію Стародавнього Єгипту. Згідно з аналізом ерозії каменю, Хеопс міг лише «відремонтувати» монумент, збудований невідомою цивілізацією ще під час льодовикового періоду.

