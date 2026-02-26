- Дата публікації
На 4000-річній піраміді з’явилися нові малюнки: що сталося
У Єгипті екскурсовода упіймали на тому, як він малював крейдою на стародавній піраміді.
Єгипетський гід, який супроводжував групу російських туристів, зробив декілька малюнків крейдою на блоці 4000-річної піраміди в стародавньому місті Саккара, поблизу Каїра. За такий вандалізм, який зафіксували на відео, чоловіка заарештували.
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.
Затриманий поліцією гід під час допиту зізнався, що справді зробив ці малюнки.
Він сказав, що це був його перший робочий день за чотири роки і надмірне хвилювання призвело до «непростимої помилки».
Зараз проти нього порушено кримінальну справу.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що йому може загрожувати рік або більше ув’язнення, а також штраф до 500 000 єгипетських фунтів (понад 10 тисяч доларів США), якщо його визнають винним у пошкодженні старожитності.
Експерти-археологи попереджають, що хімічні речовини в крейді можуть реагувати з вапняком і гранітом, а це потенційно може спричинити ерозію поверхні.
У спілці гідів наголосили, що її члени дуже дбайливо ставляться до збереження пам’яток, і назвали інцидент поодинокою помилкою.
Крейдяні малюнки після інциденту були видалені Департаментом старожитностей Саккари.
