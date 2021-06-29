На американському пляжі акула-людожер пошматувала чоловіку ногу: він втратив багато крові

На американському пляжі акула-людожер пошматувала чоловіку ногу: він втратив багато крові

Чоловік втратив багато крові, але нині він у задовільному стані.

Поблизу американського штату Каліфорнія велика біла акула, відома як акула-людожер, покусала 35-річного чоловіка. Хижа риба вкусила його в праву ногу, у результаті чого його в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє ABC News.

Також читайте В Австралії акула-людожер напала і загризла чоловіка під час серфінгу

Зазначається, що напад стався, коли чоловік займався бодібордінгом і пірнав під воду. Місцевий шериф уточнив, що американця вкусила в праву ногу велика біла акула завдовжки 6-8 футів (182.9 - 243,84 см. - Ред.).

Потерпілому вдалося доплисти до берега, де рятувальники і парамедики надали йому першу допомогу. Зазначається, що чоловік втратив дуже багато крові і його хотіли ушпиталити вертольотом, але через хмарність це не вдалося, і його везли до лікарні автівкою швидкої допомоги. ;

Також читайте У Новій Зеландії акула пошматувала молоду дівчину

Після нападу пляж закрили, триває розслідування інциденту. За словами ж самого потерпілого, на нього напала молода велика біла акула. Наразі його вже виписали з лікарні додому.

До слова, велика біла акула - одна з найбільших хижих риб у світі. Акули цього виду вважаються найбільш небезпечними для людини. За даними Смітсонівського інституту, доросла велика біла акула в середньому сягає від 13 до 16 футів в довжину, але деякі з них можуть вирости до 20 футів.

Нагадаємо, на Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і вона померла на місці.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання