На аукціон виставили картину Ван Гога, яку не показували публічно понад століття

Це картина Meules de blé.

На британському аукціоні Christie's виставили картину Вінсента Ван Гога, яку понад століття не виставляли публічно.

За картину планують отримати до 30 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

Йдеться про написану аквареллю картину Meules de blé - українською "Стоги пшениці". На жінки збирають врожай на полях у французькому муніципалітеті Арле.

Картину Ван Гог намалював 1888 року, коли через погіршення здоров'я переїхав до французької сільської місцевості. Востаннє Meules de blé публічно виставляли у 1905 році. Тоді її демонстрували як частину ретроспективи Ван Гога в Стеделек-музеї в Амстердамі.

A vibrant watercolour of wheatstacks by Vincent van Gogh is to be auctioned at @ChristiesInc, New York on 11 November. The painting, which was subject to a complex restitution claim, has never been reproduced in colour. It is estimated to fetch $20m-$30m. https://t.co/XxmyBEizwS — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) October 14, 2021

До слова, Christie's зазначає: акварель демонструє одержимість Ван Гога "японізмом". Справа у тому, що митець прийняв більш графічний стиль, який схожий до японської ксилографії.

Нагадаємо, Полотно Вінсента Ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі", яке більше ста років перебувало в приватній колекції, вперше показали публіці від моменту його написання у 1887 році. Картина є частиною рідкісної серії, в якій художник зобразив вітряк Мулен де ла Галетт, розташований у верхній частині району Монмартр.

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