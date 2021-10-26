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На бразильському пляжі чоловік відбився від нападника крокодилом (відео)

На бразильському пляжі чоловік відбився від нападника крокодилом (відео)

Associated Press

Одиз із чоловіків взяв у руки рептилію.

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро на пляжі сталася бійка між чоловіками. Один із них схопив крокодила, що перебував поруч, і дав відсіч противнику.

Про це пише видання Daily Mail.

Під чай бійки рептилія злякалась і почала показувати зуби, але чоловік продовжував її направляти у бік противника.

Чоловіків вгамували рятувальники. І тільки після цього рептилію відпустили.

Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.

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