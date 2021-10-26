На бразильському пляжі чоловік відбився від нападника крокодилом (відео)

Одиз із чоловіків взяв у руки рептилію.
У бразильському місті Ріо-де-Жанейро на пляжі сталася бійка між чоловіками. Один із них схопив крокодила, що перебував поруч, і дав відсіч противнику.
Про це пише видання Daily Mail.
Під чай бійки рептилія злякалась і почала показувати зуби, але чоловік продовжував її направляти у бік противника.
Чоловіків вгамували рятувальники. І тільки після цього рептилію відпустили.
Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.