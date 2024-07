На будівництві спалахнула масова бійка із застосуванням касок і дошок – відео

У Малайзії на будівельному майданчику спалахнула масова бійка з використанням касок та дерев'яних дошок.

Про це повідомляє Need To Know.

На шокувальних кадрах видно, як десятки робітників вибігають з-під навісу, завдаючи ударів руками та розмахуючи будівельною технікою.

Розгнівані робітники, скоріш за все, стали мішенню двох чоловіків, перш ніж одного з них збили з ніг декількома ударами дерев'яної дошки та каски. Потім робітник погнався за агресорами, які кинули першого чоловіка у багнюку. Деякі також кидалися цеглою.

Бійка спалахнула на будівельному майданчику в Джалан Сена у південному малазійському штаті Джохор.

Залишається незрозумілим, що стало початком конфлікту.

Начальник поліції Чень Шенлі заявив, що вони ще не отримали скарги від будь-якої із залучених сторін. Однак попри те, що ніхто не виступив зі звинуваченнями, поліція заявила, що розпочала розслідування бійки.

Шенлі повідомив, що розслідування було розпочато за статтею 148 Кримінального кодексу, яка містить масові заворушення із застосуванням зброї. Поліція намагається розшукати причетних до цього робітників і закликає очевидців зв'язатися з ними якнайшвидше.

