На Буковинні помітили стадо червонокнижних зубрів (фото)

У Банилівському лісництві на Буковині вдалося зафіксувати зубрів, які вийшли на підгодівельний майданчик.

Про це повідомили в ДП "Ліси України".

Першою вийшла самка, на ім'я Муза, яка раніше жила у зоопарку Миколаєва і тому не боїться людей. За нею повільно рушила решта стада. Таку поведінку ці тварини демонструють лише взимку, а влітку до них підійти дуже складно.

Самка зубра "Муза". Фото: ДП "Ліси України"

Вольєр Банилівського лісництва, площею 80 гектарів, наразі є домом для 16 зубрів — найбільших ссавців Європи. З 2016 року тут проводять роботи з розведення цих тварин для відновлення популяції зубрів на Буковині. Єгері стежать за здоров'ям кожного зубра, а також ведуть облік тварин, даючи їм імена. Щороку в стаді з'являється одне теля, проте наступного року очікується мінімум два нових малюки.

"Взимку тваринам необхідне додаткове живлення, тож єгері їх систематично підгодовують. Щодня наповнюють жолоби вівсом та меленою кукурудзою. Зерно перемішують з кормовою крейдою, аби тварини отримували достатню кількість вітамінів та мінералів. Також кожні 2-3 тижні годівниці наповнюють сіном, яке заготовляють впродовж літа. Час від часу зубрам також виставляють кормові віники", - йдеться в повідомлені.

Трьох зубрів, народжених у вольєрі, планують випустити у дику природу після завершення необхідних адміністративних процедур.

Нагадаємо, на Кубі виявили новий гігантський вид павуків-птахоїдів. Він є найбільшим і найволохатішим серед родичів.

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