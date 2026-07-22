На дні океану знайшли літак через 74 роки після катастрофи, яка назавжди змінила авіацію

Літак Clipper Endeavor. Фото: Історичний фонд Pan Am

Реклама

Через 74 роки після катастрофи літака Pan Am біля берегів Пуерто-Рико дослідники виявили його уламки на дні Атлантичного океану. Аварія, яка забрала життя 52 людей, свого часу стала поштовхом до запровадження сучасних передпольотних інструктажів із безпеки для пасажирів.

Про це повідомило видання CNN.

Уламки літака Douglas DC-4 Clipper Endeavor знайшли на глибині близько 610 метрів біля північного узбережжя Пуерто-Рико. Пошуки проводили учасники експедиції Фонду повітряної та морської спадщини разом із компанією Deep Sea Vision та командою програми Expedition Unknown телеканалу Discovery.

Реклама

Трагедія сталася 11 квітня 1952 року. Літак виконував рейс із Пуерто-Рико до Нью-Йорка, однак незабаром після зльоту в нього одночасно відмовили два праві двигуни. Екіпаж здійснив аварійне приводнення, і спочатку всі, хто перебував на борту, залишилися живими. Проте менш ніж за три хвилини літак пішов на дно.

Попри те, що на борту були рятувальні плоти та жилети, вижити вдалося лише 17 людям — 12 пасажирам і п’ятьом членам екіпажу. Ще 52 людини загинули. За висновками розслідування, на кількість жертв вплинули відсутність передпольотного інструктажу, мовний бар’єр і неорганізована евакуація.

Уламки літака експедиція виявила 2 червня за допомогою високоточного гідролокатора та автономного підводного апарата. За словами дослідників, важливу роль у пошуках відіграло також наукове судно з однією з найсучасніших гідролокаційних систем у світі, яке погодилося долучитися до місії на 48 годин.

Ведучий програми Expedition Unknown Джош Гейтс розповів, що літак розколовся на дві частини. Остаточно підтвердити його ідентифікацію вдалося після детального фотографування: на уламках збереглися крилатий логотип Pan American і назва Clipper Endeavor, які залишалися добре помітними навіть після десятиліть під водою.

Реклама

Президент і співзасновник Фонду повітряної та морської спадщини Расс Метьюз зазначив, що відкриття стало важливою подією для дослідників, однак воно водночас нагадує про трагедію, яка сталася тут понад 70 років тому.

Після катастрофи Рада цивільної аеронавтики США рекомендувала переглянути вимоги до безпеки польотів над водою. Згодом передпольотні інструктажі стали обов’язковими: пасажирам почали пояснювати, де розміщені рятувальні жилети, аварійні виходи та плоти, а також як правильно ними користуватися.

До сьогодні живими залишаються двоє людей, які пережили катастрофу. Серед них — 102-річна жінка, яка під час аварії працювала медсестрою. Саме вона відкрила двері літака й допомагала пасажирам евакуюватися. Інший вцілілий — немовля, яке рятувальники виявили на поверхні води та змогли реанімувати. За словами ведучого Expedition Unknown Джоша Гейтса, обох глибоко зворушила звістка про те, що через понад сім десятиліть уламки літака нарешті вдалося знайти.

Наразі Фонд повітряної та морської спадщини співпрацює з владою Пуерто-Рико, щоб посилити охорону місця катастрофи та створити меморіал на честь загиблих. Підіймати уламки літака не планують, адже місце аварії розглядають як місце поховання жертв трагедії.

Реклама

Нагадаємо, нащодавно під час рейсу через несправність чоловіка ледь не висмоктало з літака. Його врятувала дружина.

Новини партнерів