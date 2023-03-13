На фокусника під час шоу напав чоловік після інтимного трюку з його дружиною

Фокусник проводив своє шоу на одному з круїзних лайнерів.

На початку березня на австралійського ілюзіоніста Бена Мерфі просто під час виступу накинувся один із глядачів, якому не сподобався інтимний трюк з його дружиною.

Про це пише LAD Bible.

Під час виступу Мерфі запросив для участі в шоу жінку із залу, пара разом розіграла магічний трюк. Бен та глядачка стояли лише в міліметрах одне від одного з гральною картою між, яку вони тримали губами.

Проте вже за лічені секунди на сцену вибіг розгніваний чоловік жінки і повалив ілюзіоніста на підлогу. Після сутички нападник пішов із зали під обурені свисти глядачів.

Відео з нападом на Бена почали стрімко ширитись у Instagram та TikTok. У TikTok відео зібрало понад 6,7 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, жінка відмовила чоловіку – тепер він закидає її балкон фекаліями та зриває білизну.

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