На ґанку з’явилося рисеня, що муркотіло, наче кошеня: історія шокувала Мережу

Рись прийшла на поріг дому користувача Reddit / © Reddit

Хлопець розповів, що одного ранку на порозі дому несподівано з’явилося маленьке рисеня. Тварина поводилася напрочуд спокійно — дозволяла наблизитися, гладити себе, а згодом навіть перевернулася на спину та почала муркотіти.

Про це повідомив користувач Reddit.

Публікація зібрала понад 103 тисяч уподобань і сотні коментарів. Інші користувачі дивувалися лагідності дикої кішки та жартома називали автора «Діснеївською принцесою», до яких тягнуться навіть дикі звірі.

Згодом автор допису уточнив, що разом із матір’ю звернувся до служби порятунку дикої природи, аби фахівці змогли безпечно перевезти тварину. За словами рятувальників, така поведінка для рисеняти незвична для її віку. Вони попросили підготувати все для того, щоб віддати їм кошеня наступного дня.

«Хочу чітко зазначити, що це не моя домашня тварина і ніколи не повинна бути домашньою твариною. Це дика тварина, яка повинна жити в дикій природі», — додав автор.

Чому рисей не можна тримати вдома

Рисі не є одомашненими — навіть вирощені серед людей, вони залишаються хижаками, здатними завдати серйозних травм. Для них дрібні домашні улюбленці — природна здобич, тож такі контакти можуть бути небезпечними й для людей, й для тварин.

Крім того, рись потребує особливого раціону — у зоопарках її годують сирим м’ясом, кістками, гризунами та кроликами. Забезпечити такі умови вдома майже неможливо.

Експерти AZ-Animals підсумовують: рись може звикнути до людини, але не стане ручною. Це дика тварина, якій місце у природі або під наглядом професіоналів.

