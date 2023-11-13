На Гаваях озеро стало рожево-фіолетовим: у чому причина (фото, відео)

Експерти назвали, внаслідок чого це відбулося.
Озеро Кеалія на Гаваях набуло незвичайного кольору – рожево-фіолетового.
Про це повідомяє Hawaii News Now.
Жителі Мауї розповіли, що це сталося декілька тижнів тому.
Фотограф Тревіс Моррін, який проїжджав повз, зняв водойму на відео з дрона. Кадри стали вірусними в Instagram.
Служба охорони риби та дикої природи США підтвердила, що вода вже майже два тижні залишається рожевою. Чиновники заявили, що зміна кольору, як вважають, є результатом галобактерій, виявлених у водах з високою солоністю, а вміст солі в ставку нещодавно не зменшився через дощ через посуху.
Вода не вважається токсичною, але зразки було відправлено до Гавайського університету для подальшого тестування.
Нагадаємо, тато приніс додому отруйну змію, щоб показати своїм дітям. Це закінчилося госпіталізацією.
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