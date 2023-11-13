На Гаваях озеро стало рожево-фіолетовим: у чому причина (фото, відео)

Озеро Кеалія на Гаваях набуло незвичайного кольору – рожево-фіолетового.

Про це повідомяє Hawaii News Now.

Жителі Мауї розповіли, що це сталося декілька тижнів тому.

Фотограф Тревіс Моррін, який проїжджав повз, зняв водойму на відео з дрона. Кадри стали вірусними в Instagram.

Служба охорони риби та дикої природи США підтвердила, що вода вже майже два тижні залишається рожевою. Чиновники заявили, що зміна кольору, як вважають, є результатом галобактерій, виявлених у водах з високою солоністю, а вміст солі в ставку нещодавно не зменшився через дощ через посуху.

Озеро Кеалія / Фото: instagram.com/traviskeahi_photos

Вода не вважається токсичною, але зразки було відправлено до Гавайського університету для подальшого тестування.

Озеро Кеалія / Фото: instagram.com/traviskeahi_photos

Нагадаємо, тато приніс додому отруйну змію, щоб показати своїм дітям. Це закінчилося госпіталізацією.

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