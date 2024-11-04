На Геловін 7-річному хлопчику дали цукерки з наркотиками: чим це закінчилося (фото)

В Англії семирічному хлопчику дали цукерки з канабісом, коли він ходив за солодощами зі своїм братом під час Геловіну.

Про це повідомляє Metro.

Синові Террі Тернбулл – Джеймсу – дали Cannaburst, який, як вважається, містить наркотик класу В. Поліція зараз проводить розслідування.

Террі сказала: "Мій старший син, який був з ним, зателефонував мені і сказав, що йому дали дещо. Їм довелося їх викинути, тому що мій маленький син хотів їх з'їсти. Я сказала їм залишити пакет, і ми повідомили про це до поліції. Намагатися пояснити семирічній дитині, що їй не можна їсти солодощі, нелегко. Це дійсно спричиняє занепокоєння. Я не знаю, куди котиться світ. Я хочу, щоб батьки були свідомими. Перевіряйте солодощі своїх дітей".

Джеймс / Фото: North News and Pics

У попередження на упакуванні йдеться: "Це упакування містить канабіс, речовину, що контролюється за Списком I. Зберігати в недоступному для дітей та тварин місці".

Цукерки з канабісом / Фото: North News and Pics

Представник поліції Дарема заявив: "Ми проводимо розслідування після того, як їстівні цукерки з канабісу нібито дали дитині, яка випрошувала солодощі в Стенлі. Поліцейські закликають батьків бути пильними та перевіряти солодощі, які дають своїм дітям, як запобіжний захід".

Нагадаємо, у ресторані три дні подавали піцу з канабісом. Це сталося випадково.

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