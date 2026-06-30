На кадрах 1937 року помітили жінку з незвичайним предметом: у Мережі знову заговорили про подорожі у часі

Фото "жінки з мобільним"

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У соцмережах знову набирає популярності чорно-біле фото, яке нібито було зняте 1937 року. Користувачі звернули увагу на жінку, яка, на їхню думку, тримає біля вуха предмет, схожий на сучасний мобільний телефон. Це породило нову хвилю теорій про подорожі у часі.

Про це пише Daily Star.

На кадрах видно натовп людей, які спускаються сходами. Більшість жінок одягнені відповідно до моди 1930-х років, однак одна з них вирізняється.

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«Хоча більшість інших жінок на кадрах носять білі хустки на голові, одна жінка одягнена в зовсім інший одяг, зокрема в чорну хустку та сукню з короткими рукавами», — йдеться у матеріалі.

Однак найбільше користувачів здивувало те, що жінка, схоже, приклала до вуха невідомий предмет і поводилася так, ніби розмовляла по телефону.

Прихильники конспірологічних теорій стверджують, що це може бути доказом існування мандрівників у часі.

Як ми писали, архівне фото часів Другої світової війни стало вірусним після того, як користувач TikTok показав знімок свого дідуся Джорджа з предметом у руці, схожим на iPhone. Автор ролика жартома припустив, що його дідусь міг бути «мандрівником у часі», а відео зібрало понад 16 тисяч вподобань. Більшість користувачів поставилася до цієї версії скептично, припустивши, що чоловік тримав звичайне дзеркало, яке використовували для гоління або передавання сигналів азбукою Морзе. Інші деталі на фото підсилюють таку версію: чоловік має рушник на плечі та тримає поруч ємність із водою.

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