На картині 1937 року знайшли "смартфон": історики пояснили дивну деталь

Картина «Містер Пінчон і заселення Спрінгфілда» / © Smithsonian Institution

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Картина італійського художника Умберто Романо 1937 року знову стала вірусною через деталь, яку користувачі соцмереж назвали "смартфоном". Через це навколо фрески з’явилися теорії про нібито "мандрівника в часі", хоча історики мають значно реалістичніші пояснення.

Про це повідомляє портал Bored Panda.

Йдеться про роботу "Містер Пінчон і заселення Спрінгфілда", яка розміщена у будівлі державного управління штату Массачусетс. Фреска зображує події 1636 року — угоду між англійським колоністом Вільямом Пінчоном і корінним народом покомтук у районі Спрінгфілда, який тоді називався Агавам.

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На картині Пінчон зображений у центрі в рожевому вбранні, поруч із ним — англійські поселенці, худоба та представники корінного населення. Частина людей розглядає європейські товари, зокрема тканини та керамічні вироби.

Саме одна з деталей у правому нижньому куті й спричинила хвилю обговорень. Там чоловік тримає біля обличчя прямокутний сіро-чорний предмет. У соцмережах його порівняли зі смартфоном, а самого героя — з "мандрівником у часі".

Картина знову привернула увагу після того, як науковий письменник і колумніст Кліфф Піковер опублікував її у своєму акаунті в X. Після цього користувачі почали жартувати й будувати фантастичні версії, що на фресці нібито зображений iPhone.

Однак історики такі припущення не підтримують.

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Журналіст Брайан Андерсон ще 2017 року звернувся по пояснення до фахівців. Історик Деніел Краун припустив, що предмет міг бути дзеркалом. За його словами, Романо, ймовірно, хотів показати зіткнення корінного населення з європейськими речами та "сучасністю" того часу.

Краун також не виключив, що прямокутний предмет міг бути релігійним текстом — наприклад, Євангелієм або псалмами. Такі книги існували у XVII столітті й мали схожу форму.

Антропологиня Маргарет Бручак запропонувала ще одну версію: на фресці може бути зображене залізне лезо, яке чоловік тримає біля обличчя. Вона визнала, що предмет справді нагадує смартфон через спосіб, у який його тримають, але наголосила, що картина не є точним історичним документом і має низку неточностей.

Умберто Романо народився 1906 року в Італії, а в дитинстві переїхав до США. 1937 року він завершив серію з шести панно для головного поштового відділення Спрінгфілда в Массачусетсі. Згодом ця будівля стала частиною державного управління штату.

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Попри популярність теорій про "смартфон" і подорожі в часі, найімовірніше, на картині зображений звичайний для тієї епохи предмет — дзеркало, релігійна книга або інший європейський виріб, який художник використав як символ контакту двох світів.

Раніше повідомлялось, що на відомому австрійському полотні дев’ятнадцятого століття уважні глядачі помітили молоду жінку, яка повністю зосередилася на невеликому предметі у своїх руках. Її поза та специфічний спосіб тримання речі настільки нагадують сучасну людину з ґаджетом, що це миттєво спровокувало дискусії про реальність мандрівок у часі.

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