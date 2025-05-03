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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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На картині XIX століття відомий художник зобразив жінку з "ґаджетом" у руках (фото)

Полотно австрійського митця стало вірусним через те, що у руках дівчини був помічен нібито смартфон.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Картина Георга Вальдмюллера

Картина Георга Вальдмюллера / © wikipedia

Картина австрійського художника XIX століття Фердинанда Вальдмюллера «Очікувана» викликала ажіотаж, адже зображена на ній дівчина виглядає так, ніби тримає в руках смартфон.

Про це пише T4.

Картина «Очікувана» стала сенсацією ще у 2017 році, коли її виставили в мюнхенському музеї. У 2025-му інтернет знову обговорює загадковий «гаджет» у руках дівчини.

Як згодом пояснили представники галереї, у руках дівчини насправді не сучасний гаджет, а гімналь — молитовник або книга духовних гімнів, що був поширеним атрибутом побожної молоді у XIX столітті. Тому сцена, яка на перший погляд викликала асоціації з цифровою ерою, насправді відображає момент релігійної зосередженості.

Ідея про «смартфон» на картині належить Пітеру Расселу, який у розмові з Motherboard зазначив, що технологічний прогрес вплинув на наше бачення мистецтва: у 1860-х ніхто не мав сумнівів, що дівчина тримає гімналь, але сьогодні більшість одразу думає про гаджет.

Ця ситуація стала прикладом того, як змінюється сприйняття мистецтва в різні епохи. Картина, написана у XIX столітті, спровокувала футуристичні інтерпретації у XXI. Попри скепсис фахівців щодо «подорожі в часі», вони визнають — інтерес публіки до таких сюжетів доводить: старі шедеври не втрачають актуальності навіть у добу смартфонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штучний інтелект розкрив таємницю шедевра Рафаеля.

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