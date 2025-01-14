На Київщині пара посеред вулиці зайнялася сексом: все закінчилося несподівано

Чоловік та жінка зустрілись посеред вулиці та почали займатись сексом на очах у підлітків. Діти про все розповіли батькам і ті звернулись до правоохоронців.

У місті Славутич Київської області чоловік та жінка зайнялись сексом посеред вулиці. За цим спостерігала група підлітків.

Про це йдеться у постанові Славутицького міського суду Київської області.

За даними суду, 16 листопада 2024 року о 20:00 чоловік та жінка на одній із центральних вулиць Славутича зайнялась сексом на очах у підлітків, які все знімали на відео. Діти все зняли на камеру та розповіли про це батькам, які звернулись до правоохоронців. Прокуратура інкримінувала чоловіку "дрібне хуліганство".

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що "16.11.2024 близько 20:00 він був поблизу кафе біля площі Центральної м. Славутича, де зустрів знайому. Біля кафе також перебували незнайомі йому підлітки. В їх присутності до нього підійшла подруга, поцілувала його, після чого, оголивши свої статеві органи, він вступив з нею у статеві зносини неприроднім способом. В цей час присутні біля них підлітки підсвічували ліхтариками мобільних телефонів".

Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що дії чоловіка варто кваліфікувати на за ст. 173 КУпАП, а за частиною 2 статті 296 КК України. А тому суд закрив справу, проте передав матеріали до прокуратури для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань в порядку ст. 214 КПК України.

Постанова суду

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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