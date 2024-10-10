На Київщині виявили екзотичну рибу, яка водиться в Амазонці – фото "монстра"

У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, виявили екзотичну рибу.

У Facebook-спільноті "Тваринний світ України" користувач на ім'я Дмитро Махтаров опублікував фото "звіра", якого було знайдено ще навесні цього року.

"Я так розумію, що це хтось з анциструсів, якого викинули до місцевої водойми", - написав він.

На Київщині виявили екзотичну рибу

У коментарях юзери припустили, що це може бути птеригопліхт: "Птеригопліхт, судячи з розміру", "Ми такого колись виловили в річці. У мене вдома вже був акваріум на 120 л. Підселили до наших риб", "Люди купують птеригопліхтів і не розраховують що вони ростуть набагато більші за анцитрусів. От і цей комусь мабуть перевертав весь акваріум і опинився…", "Парчовий сом, в Амазонці таких багато".

На Київщині виявили екзотичну рибу

Як повідомляє Tetra, птеригопліхти живуть у Південній Америці. Їх можна зустріти в річкових системах Амазонки, Оріноко, бразильських річок Шінгу і Тефе. Наразі їх активно розводять в країнах Азії, звідки поставляють по всьому світу. Парчеві соми миролюбні риби та ведуть переважно нічний спосіб життя. Вони приносять величезну користь, поїдаючи водоростеві обростання в акваріумі. Тривалість життя в акваріумі становить до 20 років. Сом може вирости до 50 см.

На Київщині виявили екзотичну рибу

У природних умовах у посушливі періоди птеригопліхти можуть закопуватися в ґрунт і впадати в сплячку до настання сезону дощів. Також для цих сомів характерне кишкове дихання: при нестачі кисню рибка здатна заковтувати повітря над поверхнею води і засвоювати його за допомогою кровоносної системи кишківника. Якщо витягнути птеригопліхта з води, то він може видавати шиплячі звуки. Вважається, що це також адаптація для того, щоб лякати хижаків.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік побив рибалку через претензії щодо риболовлі. Потерпілий отримав тяжкі травми та потрапив до лікарні.

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