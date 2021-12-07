На кордоні з Молдовою зловили українців, які обвішали себе банками з червоною ікрою

На кордоні з Молдовою зловили українців, які обвішали себе банками з червоною ікрою

У чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою.

Українські прикордонники та митники разом зі своїми колегами з Молдови у спільному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили двох українців, які обвішали себе банками червоної ікри.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

У ДПСУ повідомили, двоє громадян України – чоловіки 28 та 29 років – прямували на рейсовому автобусі "Одеса-Кишинів" до Молдови до пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", де служать прикордонники Білгород-Дністровського загону. Під час спільного прикордонно-митного контролю у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою. Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою.

Зі слів українців, делікатесами мали пригостити дідуся в РМ. Смаколики вилучили представники митної служби Республіки Молдова. Після цього чоловіки відмовилися продовжувати свою подорож та повернулися на територію України.

Раніше повідомлялося, у Польщі "розвернули" понад 60 іноземців і затримали двох українців за сприяння нелегальним мігрантам.

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