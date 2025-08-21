На круїзному лайнері пасажири влаштували бійку через їжу: в чому причина (фото, відео)

Круїзний лайнер

На круїзному лайнері Carnival спалахнула масова бійка після сварки через курячі стріпси. Кадри, які ширяться в мережі, показують, як десятки пасажирів б’ють одне одного кулаками та ногами, поки охорона намагається припинити сутичку.

Про це пише The Sun.

Сутичка розгорнулася в обідній зоні гігантського лайнера близько другої години ночі в останній день його подорожі. Коли круїз повертався до Маямі, раптово почалася нічна бійка. На відео видно близько 20 пасажирів, як чоловіків, так і жінок, які беруть участь у хаотичній сутичці.

Бійка на лайнері / © скрін з відео

«Де, чорт забирай, охорона?» — кричала одна з пасажирок.

На записі видно, як охоронці намагаються втрутитися, але безуспішно: один телефонує на підкріплення, двоє інших відтягують людей від бійки.

Учасники хаосу — переважно молодь до 30 років. На відео видно, як пасажири падають на землю після ударів, деякі продовжують битися навіть лежачи. Окремі відвідувачі намагалися знімати інцидент на телефони, поки інші падали від власних невдалих ударів.

Бійка на лайнері / © скрін з відео

В чому ж насправді була причина бійки

Ймовірною причиною конфлікту стали курячі стріпси. «Через курячі стріпси — це божевілля», — заявив автор відео Майк.

Згодом він уточнив у коментарях: «Ми не були достатньо близькими, щоб зрозуміти, чому бійка насправді почалася. Ми просто знали, що вони стояли в черзі за їжею».

Автор додав, що ситуація могла загостритися і через інші фактори, але саме їжа стала останньою іскрою.

