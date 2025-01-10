На мальовничий острів шукають працівника із зарплатою $31000: які обов'язки на "роботі мрії"

Шотландський фонд дикої природи шукає рейнджера на острів Ханда, де живе одна з найважливіших колоній морських птахів у Європі.

Про це повідомляє New York Post.

Розташований біля західного узбережжя Сатерленду, острів має приголомшливі краєвиди на скелі, і туди можна дістатися пішохідним поромом із Тарбета, який відправляється на вимогу.

Житло для виконання ролі буде надано на час дії контракту – і роль також доступна для пар, які мають намір проживати разом.

Програма міститиме щотижневі поїздки до віддаленого села Скурі, що на материку, для прання білизни, банківських операцій та шопінгу.

Згідно з описом вакансії, рейнджер острова Ханда "ефективно управлятиме" прекрасним віддаленим островом.

Успішний кандидат відповідатиме за організацію робочих програм і команди волонтерів. Він також відповідатиме за догляд за дикою природою Ханди та її 8 000 щорічних відвідувачів.

На острові немає постійних мешканців, тому ця можливість підійде тим, хто задовольняється життям далеко від міської метушні.

Острів Ханда / Фото: Steve Gardner / SWT / SWNS

Для цієї ролі не вимагається жодної спеціальної кваліфікації, але добре знання морської та наземної природної історії буде корисним.

Також необхідні водійські права та доступ до транспортного засобу.

Посада передбачена фіксованим шестимісячним контрактом, що починається в березні, із заробітною платою $31000.

В оголошенні про вакансію зазначено: "Ханда є всесвітньо визнаним місцем розмноження таких птахів, як кайри, бритоголові та великі поморники. Звідси відкривається приголомшливий краєвид на північно-західне узбережжя Шотландії та характерні гори з торрідонського пісковика. Драматичні скелі острова відкривають приголомшливі морські краєвиди і можливість побачити морських мешканців, таких як малі кити, дельфіни-афаліни і дельфіни Ріссо, сірі тюлені, і навіть косатки і акули, що гріються біля західного узбережжя".

Острів Ханда / Фото: Steve Gardner / SWT / SWNS

Нагадаємо, чоловік отримав "найкрутішу роботу на Землі" та похизувався своїми обов'язками. Протягом п'яти місяців за низьких температур і майже постійного денного світла, він житиме разом з місцевими пінгвінами генту, проводячи ремонтні роботи, спостерігаючи за дикою природою і зустрічаючи відвідувачів круїзних лайнерів.

Читайте також: