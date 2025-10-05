На Місяці незабаром знайдуть сліди стародавньої цивілізації, прихованої десятки тисяч років

Місяць / © Associated Press

У подкасті з Джо Роганом геолог і автор Грегг Брейден заявив, що астронавти незабаром можуть виявити на Місяці археологічні споруди та написи, створені людською цивілізацією 50 000 років тому. За його словами, ці сліди вказують на існування розвиненої культури, яка знищила себе через війну.

Про це пише Daily Mail.

“Докази свідчать, що вони походять від нас, із нашого минулого, коли ми створювали великі речі, але знищили себе війною. Ми повторюємо цей цикл”, – стверджує Брейден.

Брейден зазначив, що Китай та Індія планують прямі трансляції своїх місячних місій, які можуть розкрити ці знахідки. Місія Chang'e 7 Китаю запланована на 2026 рік, а Chandrayaan-4 Індії – на 2028 рік. Пілотовані місії обох країн очікуються між 2030 і 2040 роками. Трансляції вестимуться через національне телебачення, соціальні мережі та додатки космічних агентств, що, за словами Брейдена, зробить відкриття публічними.

Брейден стверджує, що США та Росія приховували докази місячних структур під час Холодної війни. Він посилається на фотографії місії NASA Clementine, які нібито показують структури з 90-градусними кутами, що, на його думку, не зустрічаються в природі. Також він згадує непідтверджені розповіді астронавтів Apollo 11 про “базу” на зворотному боці Місяця, коли NASA раптово перервало радіосигнал.

Аніта Мітчелл, вдова астронавта Едгара Мітчелла, підтвердила, що її чоловік вірив у присутність НЛО на Місяці. Проте сучасні дані NASA, включно зі зразками ґрунту та зображеннями, не підтверджують наявність штучних структур.

Брейден пов’язує місячні структури з геометричними формами на Марсі, такими як “Обличчя на Марсі”, які, за його припущенням, датуються 50 000 років тому. NASA спростовує ці твердження, називаючи їх природними утвореннями.

Вчений також посилається на дослідження людської ДНК, зокрема хромосоми 2, яка має ознаки “злиття”, що може вказувати на штучне втручання в еволюцію. Він вважає, що скам’янілості, як-от череп денисівців у Китаї, свідчать про давнішу історію людства, ніж прийнято вважати.

Раніше повідомлялось, що голова американського космічного агентства NASA Шон Даффі оприлюднив амбітні плани зі створення на Місяці не просто форпосту, а цілого “села” з постійним проживанням людей вже до 2035 року.