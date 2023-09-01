На Місяці утворився новий кратер: наслідки падіння російського апарата “Луна-25” (фото)

У NASA показали місце на природному супутнику Землі, куди, ймовірно, врізався апарат "Роскосмосу".

Внаслідок падіння російського апарата “Луна-25” на Місяці утворився кратер шириною 10 метрів. 19 серпня цей апарат “Роскосмосу” розбився під час спроби здійснити посадку поблизу Південного полюса природного супутника Землі.

Про це повідомили в NASA, опублікувавши відповідне фото.

Космічний корабель Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографував новий кратер на поверхні Місяця.

"Діаметр нового кратера становить близько 10 метрів", - повідомили в NASA.

Оскільки цей новий кратер розташований близько до передбачуваної точки падіння “Луни-25”, команда LRO зробила висновок, що він походить від цієї місії, а не від природного удару.

Після невдалої посадки в Москві заявили про створення спеціальної міжвідомчої комісії для розслідування причин катастрофи апарата "Луна-25".

Хоча багато місій на Місяць зазнають невдач, ця катастрофа підкреслила занепад космічної могутності Росії. “Луна-25” була першою місією Росії на Місяць, останній апарат “Луна-24” здійснив посадку на поверхні природного супутника Землі ще 47 років тому, в часи СРСР.

Нагадаємо, 23 серпня Індія першою у світі посадила свою міжпланетну станцію "Чандраян-3" із місяцеходом на борту на Південному полюсі Місяця. Цього не вдалося зробити Росії.

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