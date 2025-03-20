На околиці міста знайшли пікантну частину жіночого тіла: що з’ясувала поліція

Знайдені "частини тіла" були лише силіконовою секс-лялькою.
Мешканець містечка Гаргесгайм у Німеччині повідомив у поліцію про виявлену на околиці пікантну частину жіночого тіла – сідниці. Чоловік запідозрив жорстоке убивство з можливим розчленуванням.
Про це повідомляє видання Spiegel.
Екіпаж патрульної поліції прийняв його виклик і прибув на місце цієї дивної знахідки.
При ближчому огляді з’ясувалося, що знайдені "частини тіла" були лише силіконовою секс-лялькою.
"Гумовий предмет, ймовірно, залишений самотнім коханцем, офіцери помістили у відповідний сміттєвий бак", – повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Таїланді хірурги врятували життя чоловіка, якому ведмідь роздер обличчя, та показали, який він зараз має вигляд.
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