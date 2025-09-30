На планеті знайшли унікальне дерево, яке пахне цукерками та десертами і цукровою ватою (фото)

Дерево / © T4

Реклама

Під час осінньої прогулянки лісом можна раптом відчути неймовірно солодкий аромат карамелі, цукрової вати та імбирного печива. Джерелом цього запаху є не кондитерська, а особливе дерево — багряник японський, або кацура (Cercidiphyllum japonicum).

Про це пише Т4.

У Німеччині його навіть називають «kuchenbaum» — «дерево-пиріг». Це справжня ботанічна рідкість і жива скам’янілість, що росте на Землі вже мільйони років, з’явившись після вимирання динозаврів.

Реклама

Секрет солодкого аромату ховається в хімічному складі листя. Від запаху карамелі відповідає органічна сполука мальтол, яку широко використовують у харчовій промисловості для надання продуктам характерного смаку. Мальтол присутній у листі дерева весь рік, але його концентрація найбільша саме восени. Коли листя змінює колір на золотистий, помаранчевий і червоний, цукри у ньому розкладаються, утворюючи багато мальтолу, і дерево наповнює повітря природним солодким ароматом.

© T4

З біологічної точки зору причина такого запаху досі не зовсім зрозуміла. Зазвичай солодкі аромати потрібні для приваблення запилювачів, але восени, коли листя опадає, це не має сенсу. Можливо, аромат кацури — це просто побічний ефект природних процесів у старіючому листі. Саме це робить прогулянку поруч із деревом особливою та незабутньою, дозволяючи насолодитися унікальним явищем природи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у сільській місцевості Камбоджі, у провінції Стінгтраенг, робітники випадково знайшли скам’яніле дерево, вік якого, за попередніми оцінками, сягає двох мільйонів років.