На планеті знайшли унікальне дерево, яке пахне цукерками та десертами і цукровою ватою (фото)
Восени листя кацури виробляє мальтол, що пахне карамеллю.
Під час осінньої прогулянки лісом можна раптом відчути неймовірно солодкий аромат карамелі, цукрової вати та імбирного печива. Джерелом цього запаху є не кондитерська, а особливе дерево — багряник японський, або кацура (Cercidiphyllum japonicum).
У Німеччині його навіть називають «kuchenbaum» — «дерево-пиріг». Це справжня ботанічна рідкість і жива скам’янілість, що росте на Землі вже мільйони років, з’явившись після вимирання динозаврів.
Секрет солодкого аромату ховається в хімічному складі листя. Від запаху карамелі відповідає органічна сполука мальтол, яку широко використовують у харчовій промисловості для надання продуктам характерного смаку. Мальтол присутній у листі дерева весь рік, але його концентрація найбільша саме восени. Коли листя змінює колір на золотистий, помаранчевий і червоний, цукри у ньому розкладаються, утворюючи багато мальтолу, і дерево наповнює повітря природним солодким ароматом.
З біологічної точки зору причина такого запаху досі не зовсім зрозуміла. Зазвичай солодкі аромати потрібні для приваблення запилювачів, але восени, коли листя опадає, це не має сенсу. Можливо, аромат кацури — це просто побічний ефект природних процесів у старіючому листі. Саме це робить прогулянку поруч із деревом особливою та незабутньою, дозволяючи насолодитися унікальним явищем природи.
