На пляж через шторм викинуло тисячі рідкісних "одноногих монстрів" (фото)

На пляж через шторм викинуло тисячі рідкісних "одноногих" істот (фото)

На березі затоки Стадленд у графстві Дорсет, Велика Британія, виявили масове скупчення молюсків-видр, чий незвичний вигляд налякав і зацікавив місцевих жителів. Через м’ясисті сифони, що нагадують нутрощі, очевидці порівняли їх із монстрами з популярного серіалу Netflix «Дивні дива».

Про це пише Daily mail.

Причина природної аномалії

За словами речника Національного фонду Purbeck Countryside, це найдивніша знахідка на місцевих берегах за останні тижні.

«Ці двостулкові молюски зазвичай живуть глибоко під морським дном, використовуючи свої сифони для фільтрації планктону та водоростей з води. Нещодавні східні вітри підняли хвилі, достатньо потужні, щоб здіймати морське дно та витягувати цих істот з їхніх схованок», — пояснив представник фонду.

Попри науковий інтерес, подія має сумні наслідки для екосистеми. Більшість молюсків загинули під час переміщення. А ті, що залишилися живими, мають мізерні шанси на виживання навіть за умови повернення у воду. Морські експерти з Фонду дикої природи Дорсету встановили за річними кільцями на панцирах, що вік викинутих особин становить близько семи років.

Місцеві жителі висловлюють занепокоєння через масову загибель дикої природи. Проте фахівці зазначають, що такі інциденти є показником багатства морського життя регіону. Останній подібний випадок у Дорсеті зафіксували 2018 року, після чого популяція змогла повністю відновитися.

Зараз науковці продовжують спостереження за береговою лінією. Місцевих просять не намагатися самостійно рятувати молюсків, оскільки процес їхньої адаптації після шторму є вкрай складним.

