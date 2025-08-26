На пляж викинуло смертельну 30-метрову медузу (фото)

Медузи / © Pexels

На узбережжі неподалік міста Нерн у Шотландському нагір’ї відпочивальники натрапили на гігантську медузу “грива льва” пурпурового відтінку. Її діаметр сягав близько двох метрів, а щупальця можуть розтягуватися більш ніж на 30 метрів.

Величезна медуза. / © Фото із соціальних мереж

За словами експертів, попри те, що смертельні випадки від укусу цієї медузи рідкісні, її дотик може викликати нудоту, потовиділення та сильні м’язові судоми.

Дослідник Девід Олександр Боуї, який виявив істоту, розповів виданню What’s The Jam:

“Це зразковий розмір медуз, яких викидає на берег. Але насправді їх набагато більше – сотні трохи дрібніших. Якщо плануєте купатися, будьте обережні”.

Він додав, що раніше ніколи не бачив настільки великих екземплярів навіть мертвими на пляжі.

Цей випадок став частиною хвилі появи “інопланетних” медуз на узбережжі Великої Британії.

Раніше 31-річний інженер Джоел Гебрієл зіткнувся з навалою величезних медуз у Лландідно, Уельс. Він назвав їх “небезпечними млинцями” через те, як вони маскуються на піску. За словами чоловіка, медузи складаються на 95% з води й висихають за кілька хвилин після того, як їх викидає на берег.

