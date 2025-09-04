ТСН у соціальних мережах

736
2 хв

На пляж викинулося чудовисько: невідома істота розміром із чотири автівки (фото)

Незвичайна знахідка в Уельсі: на пляжі Сефн-Сідан виявили величезний труп, імовірно, кита.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Величезну істоту помітили на піску популярного пляжу (Зображення: Clayton Boswell/Media Wales)

На пляжі Сефн-Сідан у Пембрі, Кармартеншир (Уельс), виявили величезний труп морської тварини, що шокувало місцевих жителів. Тушу, ймовірно, кита, викинуло на берег. Визначити точний вид тварини ще належить експертам, які також встановлять причину її смерті.

Про це пише Mirror.

У минулому кити, яких викидало на берег в Уельсі, часто потерпали від недоїдання або забруднення, зокрема пластиком.

Ця знахідка сталася лише через кілька днів після іншого дивного випадку. На пляжі Ель-Кастільо у Фуенхіролі (Іспанія) знайшли величезну медузу. Відпочивальник намагався відкотити її з мілководдя на берег.

Надзвичайно велика істота розміром з чотири машини викинулася на берег Уельсу. (Зображення: Clayton Boswell/Media Wales) / © Mirror

Цей вчинок викликав бурхливу дискусію в соціальних мережах. Одні користувачі засудили переміщення медузи. Інші натомість захищали відпочивальника, стверджуючи, що медузи можуть бути отруйними та небезпечними, особливо для дітей. Також деякі коментатори зауважили, що люди, які обурюються, самі часто залишають пластик і сміття на пляжах, забруднюючи навколишнє середовище.

736
