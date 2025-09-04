На пляж викинулося чудовисько: невідома істота розміром із чотири автівки (фото)

Величезну істоту помітили на піску популярного пляжу (Зображення: Clayton Boswell/Media Wales) / © Mirror

Реклама

На пляжі Сефн-Сідан у Пембрі, Кармартеншир (Уельс), виявили величезний труп морської тварини, що шокувало місцевих жителів. Тушу, ймовірно, кита, викинуло на берег. Визначити точний вид тварини ще належить експертам, які також встановлять причину її смерті.

Про це пише Mirror.

У минулому кити, яких викидало на берег в Уельсі, часто потерпали від недоїдання або забруднення, зокрема пластиком.

Реклама

Ця знахідка сталася лише через кілька днів після іншого дивного випадку. На пляжі Ель-Кастільо у Фуенхіролі (Іспанія) знайшли величезну медузу. Відпочивальник намагався відкотити її з мілководдя на берег.

Надзвичайно велика істота розміром з чотири машини викинулася на берег Уельсу. (Зображення: Clayton Boswell/Media Wales) / © Mirror

Цей вчинок викликав бурхливу дискусію в соціальних мережах. Одні користувачі засудили переміщення медузи. Інші натомість захищали відпочивальника, стверджуючи, що медузи можуть бути отруйними та небезпечними, особливо для дітей. Також деякі коментатори зауважили, що люди, які обурюються, самі часто залишають пластик і сміття на пляжах, забруднюючи навколишнє середовище.

Нагадаємо, після десятиліть суперечливих доказів та численних публікацій вчені з Інституту зоології міжнародної благодійної організації з охорони природи ZSL (Зоологічне товариство Лондона) нарешті поклали край дебатам щодо «найбільшого птаха у світі». Унікальні гігантські птахи — епіорніси, або слонові птахи, які зникли приблизно тисячу років тому, мешкали колись на Мадагаскарі.

Біля узбережжя США вчені з некомерційної організації OCEARCH виявили та позначили найбільшого самця великої білої акули, якому дали ім’я Контендер. Цей гігантський хижак завдовжки 4,19 метра та вагою близько 750 кілограмів є важливим знаком можливого відродження популяції великої білої акули в цьому регіоні.