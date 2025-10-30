На пляжі знайшли пляшку з посланням солдатів Першої світової війни

Реклама

Послання у пляшці, знайденій під час прибирання пляжу в Австралії, виявилося листами двох солдатів Першої світової війни, які випустили її 109 років тому.

Про це пише Australian Broadcasting Corp.

Дебра Браун розповіла, що вона та її сім'я прибирали вздовж берегової лінії в Вортон-Біч, коли її дочка знайшла пляшку з листами від Малкольма Александра Невілла та Вільяма Кірка Гарлі, солдатів, які служили під час Першої світової війни 1916 року.

Реклама

Із листа Невілла випливало, що він родом з Вілкаватта, Південна Австралія, і Браун змогла за допомогою Facebook зв'язатися з Гербі Невіллом, внучатим племінником солдата.

Старшому Невіллу було 28 років, коли він загинув у бою у Франції всього через декілька місяців після того, як написав своє послання в пляшці. Гербі Невілл сказав, що знає про свого двоюрідного дядька Малкольма з розповідей, які він чув від своєї тітки, якій зараз 101 рік.

"Було дивовижно, скільки всього випливло на поверхню за той короткий час, що він провів у Першій світовій війні", - сказав Невілл в інтерв'ю.

Браун також змогла зв'язатися з членами сім'ї Гарлі, які пізніше повернулися додому з війни.

Реклама

"Ми всі абсолютно приголомшені. У нас є п'ятеро онуків, які все ще живі", - сказала онука Енн Тернер. "Ми всі перебуваємо в постійному контакті відтоді, як це сталося, і ми просто не можемо в це повірити. Ми відчуваємо, що наш дідусь простягнув нам руку допомоги з могили".

Професорка прибережної океанографії Університету Західної Австралії Чаріта Паттіарачі вважає, що, можливо, пляшка з посланнями перебувала у воді лише декілька тижнів після того, як її запустили з Великої Австралійської бухти.

"Ймовірно, минуло декілька тижнів, можливо, навіть місяць, перш ніж вона потрапила на пляж Вортон-Біч", - сказала вона. "Щойно вона потрапила на пляж, вона могла залишитися там і бути похованою в піску, так що вона могла пролежати там 100 років".

Нагадаємо, дівчинка написала листа Богу та отримала загадкову відповідь.