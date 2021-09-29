На пляж біля Нью-Йорка викинуло 11-метрового метвого кита: його могли поранити рибалки

Тварина мала рани навколо голови.

На берег біля Нью-Йорка, в парку Грейт-Кіллс, викинуло мертвого кита: на ньому виявили пов'язані з людьми травми.

Саме ці травмування могли вплинути на його загибель, повідомляє сайт Live Science.

Вчені з Атлантичної спільноти збереження морського середовища вважають, що тварину могли поранити рибальським спорядженням.

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Зазначається, що загинув горбатий кит Megaptera novaeangliae. Його довжина - близько 11,6 м. Вага — близько 27 тонн.

Фахівці зі спільноти збереження морського середовища оглянули труп тварини. У нього були рани навколо голови і рота. Крім того, в його шлунку виявили шматок металу: він застряг і пошкодив травний тракт. За словами головного наукового співробітника AMSEAS Роберта ДіДжіованні, вчені провели розтин трупа і зібрали зразки для лабораторного аналізу.

"Цей кит був знайдений з отвором для дихання під поверхнею води, "що зазвичай є надійною ознакою того, що тварина вже давно померла", — сказав ДіДжіованні. Він також додав: на вигляд кит був здорови і ситим. Він мав товстий шар жиру і повний шлунок.

Оскільки кит великий, то робітники застосували важку будівельну техніку, щоб викопати глибоку могилу та закопати його.

"Причина смерті залишається невстановленою до тих пір, поки зразки, зібрані під час розтину, не будуть проаналізовані. Ми дізнаємося більше після того, як отримаємо результати лабораторних досліджень", - заявив Роберто ДіДжіованні.

Як повідомлялося, на узбережжя Фризьких островів (архіпелагу на півночі Нідерландів) винесло водою майже сотню мертвих дельфінів. Фахівці називають таку цифру великою.

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