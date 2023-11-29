На пляж викинуло загадкові "відьомські пляшки": дослідники бояться їх відкривати (фото)

Ті, хто раніше насмілювався їх відкривати, кажуть, що в них містилися зловісні тілесні рідини, волосся та нігті.

У США таємничі "відьомські пляшки" викинуло на берег, і дослідники надто налякані, щоби ризикнути їх відкрити.

Про це пише Daily Star.

Експерт Джейс Таннелл натрапив на ці химерні знахідки на пляжі неподалік Корпус-Крісті, штат Техас, 15 листопада. Їх прозвали пляшками відьом, оскільки ніхто не знає, хто їх послав і що в них міститься.

Навколо скла однієї пляшки були обгорнуті черепашки, що змусило експертів підозрювати, що вона була під водою протягом деякого часу. Таннелл розповів, що від 2017 року в цьому районі було викинуто вісім пляшок.

Хоча він каже, що не боїться, він все одно не ризикне відкрити одну з них, дізнавшись, що, за чутками, вони містять "заклинання та інше". І його дружина погоджується, відмовляючись приносити їх у свій дім.

На пляж викинуло загадкові пляшки / Фото: MissionAransasNERR/Youtube

Ті, хто раніше насмілювався їх відкривати, кажуть, що в них містилися зловісні тілесні рідини, волосся та нігті.

У відділі науки і суспільства Університету Макгілла повідомили Fox News, що у XVI та XVII століттях відьми вірили, що їхні заклинання можуть виліковувати хвороби та відганяти зло. "Але злі чари можна відобразити, помістивши їх до відьминої пляшки, яка, якщо її правильно підготувати, може фактично відображати саме заклинання, одночасно мучачи відьму".

На пляж викинуло загадкові пляшки / Фото: MissionAransasNERR/Youtube

Виступаючи у ролику на YouTube, Таннелл пояснив, що є багато інших причин, через які люди роблять ці пляшки.

"Деякі флакони із заклинаннями призначені для захисту", - сказав він. "Вони проводять ритуал, що містить пахощі, дим тощо. Іноді вони роблять це з міркувань здоров'я, на удачу – є безліч причин, через які людям потрібні пляшки із заклинаннями".

На пляж викинуло загадкові пляшки / Фото: MissionAransasNERR/Youtube

Таннелл не знає, звідки взялися ці пляшки. Однак він не вірить, що вони прибули із США.

Він розповів, що деякі з виявлених ним пляшок були справжніми тонкими жовтими пляшками з-під оцту, зробленими на Гаїті, і до того часу, коли їх винесло на берег, на них були укуси морських черепах. Також існує ймовірність того, що такі пляшки можуть потрапити з Карибського басейну або Південної Америки.

Нагадаємо, жінка випадково дізналася про зраду коханого під час освідчення. Вона розповіла, як це відбулося.

Читайте також: