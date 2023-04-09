На пляж викинуло загадкову морську істоту, схожу на інопланетянина (шокувальні фото)

Дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид скатів.

На пляж у Західному Сассексі, Велика Британія, викинуло мертву морську істоту, схожу на інопланетянина. Невідома тварина із шипуватим хвостом вразила місцевих жителів.

Про це пише видання Mirror.

За словами очевидців, істота має напівпрозору голову, схожу на голову медузи, і щонайменше два плавники різного розміру з довгим хвостом. Тіло темно-сірого кольору, яке має шипи, що йдуть від голови вниз по хребту. Вона не має кісток, розміром - 2 фути (понад пів метра).

Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) також збентежене істотою, заявивши, що їхні співробітники не змогли її ідентифікувати. Однак дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид скатів. Прессекретар цього товариства вважає, що це - шипучий скат, якому видалили крила.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

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