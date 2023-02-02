Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На пляжі оскаженіла росіянка відкусила британці шматок пальця: що так розізлило жінку (фото 18+)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2853
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На пляжі оскаженіла росіянка відкусила британці шматок пальця: що так розізлило жінку (фото 18+)

На фото Моніка Созанська / Фото: mirror.co.uk

Агресивна росіянка та її чоловік оперативно втекли з країни.

У Таїланді оскаженіла російська туристка накинулась на громадянку Великої Британії, коли жінка ввічливо до неї звернулась. Жителька країни-агресорки відкусила потерпілій шматок пальця та напала на собаку. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Історію розповіла 39-річна колишня польська спортсменка Моніка Созанська. Жінка разом із подругою відпочивали на пляжі в Таїланді. Там вони шукали вільне місце, щоб насолоджуватись відпочинком. Вільні пляжні крісла-мішки жінки помітили біля парочки. Тоді подруга Созанської ввічливо запитала, чи вільно тут. Це розізлило росіянку і вона не захотіла, щоб біля них відпочивали подруги. Ситуацію врегулював лише офіціант клубного пляжу. 

Проте це вкрай не сподобалось оскаженілій росіянці і вона напала на подругу Моніки - громадянку Великої Британії. Росіянка відкусила жінці частину пальця та побила її собаку. 

"Вона схопила руку моєї подруги і вкусила її. Потім виплюнула вкушену фалангу і посміхнулася. Кров просто бризнула. Це було як у фільмі жахів!", - згадує полька. 

Обережно, чутливий контент

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Росіяни встигли втекти найближчим літаком до Малайзії. Громадянку Британії госпіталізували, медики намагаються врятувати її палець. 

"Зараз лікарі намагаються врятувати палець і уникнути ампутації за допомогою спеціальної процедури, яка називається "обгортання", - каже Моніка Созанська. 

Нагадаємо, у Таїланді загинув 34-річний чоловік, який поставив мобільний телефон заряджатись та заснув. Його вбило електричним струмом. 

Читайте також:

Російські туристи застрягли за кордоном

Російські туристи застрягли за кордоном

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2853
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація