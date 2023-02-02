На пляжі оскаженіла росіянка відкусила британці шматок пальця: що так розізлило жінку (фото 18+)

Агресивна росіянка та її чоловік оперативно втекли з країни.

У Таїланді оскаженіла російська туристка накинулась на громадянку Великої Британії, коли жінка ввічливо до неї звернулась. Жителька країни-агресорки відкусила потерпілій шматок пальця та напала на собаку.

Про це пише mirror.co.uk.

Історію розповіла 39-річна колишня польська спортсменка Моніка Созанська. Жінка разом із подругою відпочивали на пляжі в Таїланді. Там вони шукали вільне місце, щоб насолоджуватись відпочинком. Вільні пляжні крісла-мішки жінки помітили біля парочки. Тоді подруга Созанської ввічливо запитала, чи вільно тут. Це розізлило росіянку і вона не захотіла, щоб біля них відпочивали подруги. Ситуацію врегулював лише офіціант клубного пляжу.

Проте це вкрай не сподобалось оскаженілій росіянці і вона напала на подругу Моніки - громадянку Великої Британії. Росіянка відкусила жінці частину пальця та побила її собаку.

"Вона схопила руку моєї подруги і вкусила її. Потім виплюнула вкушену фалангу і посміхнулася. Кров просто бризнула. Це було як у фільмі жахів!", - згадує полька.

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Фото: mirror.co.uk

Росіяни встигли втекти найближчим літаком до Малайзії. Громадянку Британії госпіталізували, медики намагаються врятувати її палець.

"Зараз лікарі намагаються врятувати палець і уникнути ампутації за допомогою спеціальної процедури, яка називається "обгортання", - каже Моніка Созанська.

Нагадаємо, у Таїланді загинув 34-річний чоловік, який поставив мобільний телефон заряджатись та заснув. Його вбило електричним струмом.

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