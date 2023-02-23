На пляжі пара зайнялась сексом, а випадковий свідок може сісти до в'язниці: що сталось (фото)

В Австралії пара посеред людного пляжу зайнялась сексом. Один із відпочивальників зняв це на відео і йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

Про це пише news.yahoo.com.

Інцидент стався на пляжі Хенлі в Аделаїді. Там пара спочатку пристрасно цілувалась, а потім у людному місці зайнялась коханням.

Обурений відпочивальник спочатку зробив закоханим зауваження і ті перепросили за свою поведінку. Проте чоловік зняв це на відео, яке згодом опублікував у соціальних мережах. Тепер йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі або штраф, оскільки в Австралії заборонено знімати інтимні сцени.

Фото: news.yahoo.com

Адвокат Г'ю Вудс сказав, що запис інтиму пари може вважатися "порушенням приватного життя". Поліція вилучила запис у чоловіка, проте поки вирішила не карати жодну із сторін.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік відправив через Instagram фото та відео, як він займається сексом із колишньою. Жінка відреагувала та звернулася до суду.

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