На пляжі в Нідерландах виявили істоту, яку називають "рибою-вампіром"

Цей вид існує близько 400 мільйонів років, іноді цих риб називають “живими динозаврами”.

Морська мінога, яка є паразитичною кровоссальною рибою, була виявлена морським біологом Ярко Хавермансом на голландському острові Тексель. Цю істоту з кількома рядами зубів часом називають “рибою-вампіром”.

Про рідкісну знахідку повідомляє видання Mirror.

“Я відразу зрозумів, що це морська мінога, це неймовірна риба. Зовні схожа на вугра, але це риба без щелеп, у неї дископодібний рот, наповнений зубами. Це дивовижні істоти, майже інопланетні на вигляд, з таким же дивовижним способом життя”, – додав біолог.

Фото: mirror.co.uk

Цей вид існує близько 400 мільйонів років, іноді цих риб називають “живими динозаврами”.

Морська мінога відома тим, що харчується кров’ю своєї здобичі, нападаючи на риб і китоподібних. Жертва із висмоктаною кров’ю, як правило, цього нападу не переживає.

Востаннє цю рибу бачили на острові 2017 року. Зазвичай міноги зустрічаються навесні, коли вони мігрують з моря в прісну воду для нересту.

Нагадаємо, раніше придбаного в рибному магазині карася жінка назвала Лазарем і тимчасово поселила у домашній ванній.

Читайте також: