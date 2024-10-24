На пляжі знайшли моторошну істоту, схожу на морського динозавра: фото

На узбережжі Тихого океану поблизу американського міста Лагуна Нігел (штат Каліфорнія) місцеві мешканці знайшли дивну істоту з гострими зубами та довгим змієподібним тілом, яке заплуталося у водоростях.

У мережі Reddit висловлюють найрізноманітніші версії щодо цієї тварини.

Дехто порівнював цю моторошну істоту з плезіозавром — доісторичною морською рептилією, яку часто пов'язують з легендарним Лох-Несським чудовиськом.

У коментарях до опублікованого фото пишуть, що після побаченого можуть наснитися кошмари.

Експерти визначили, що "динозавр" насправді є рибою муреною / Фото: reddit

Однак експерти швидко заспокоїли панікерів та визначилися з ідентифікацією істоти.

Представник Каліфорнійського департаменту рибного господарства і дикої природи Тім Дейлі визначив, що “морський динозавр”, очевидно, є звичайною муреною — рибою, яка живе у водах поблизу Південної Каліфорнії.

Зазвичай вона жовтувата або коричнева з плямами, а незвичний білий колір з’явився через тривале перебування на повітрі після загибелі.

Мурени живуть на коралових рифах, а також біля скелястих ділянок уздовж океанського узбережжя й часто потрапляють на очі дайверів, які тренуються у цьому регіоні.

Нагадаємо, на дні океану виявлено нові форми життя: крім мікробів і вірусів, які раніше вважалися єдиними мешканцями цього суворого середовища, там також живуть гігантські черв’яки.

Читайте також: