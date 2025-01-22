На пляжі знайшли "рибу Судного дня": це спричинило побоювання катастрофи – фото

За легендою ці істоти є провісниками землетрусів та інших природних катаклізмів.

Рідкісну "рибу Судного дня" викинуло на берег мексиканського пляжу, що спричинило побоювання про катастрофу, яка насувається.

Про це пише Daily Mail.

Серфінгісти помітили істоту, відому як веслориба, на південному краю півострова Баха-Каліфорнія.

Масивна риба, завдовжки з дошку для серфінгу, мала сріблясто-блакитне тіло з приголомшливим червоним плавником, що спускався вниз спиною, але мала пошкоджений хвіст.

Вони можуть досягати 10 метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів.

Легенда свідчить, що ці риби є провісниками землетрусів та інших природних катаклізмів.

Місцевий житель, який став свідком події в Мексиці, сказав: "Кажуть, що ці риби з'являються, коли має бути дуже сильне цунамі".

Риба Судного дня / Фото: скриншот з відео

Хоча вчені не довели взаємозв'язку, 20 веслориб викинулися на берег за декілька місяців до того, як Японія зазнала руйнівного цунамі, яке забрало понад 15 000 життів і призвело до землетрусу магнітудою 9,0 балів у березні 2011 року.

У той час як рибу в Мексиці вперше побачили 2025 року, одну з них помітили в Каліфорнії за місяць до того, як вона постраждала внаслідок землетрусу магнітудою 7,0 балів минулого року.

Молоді серфери швидко підбігли до риби, підхопили її своїми дошками і віднесли назад в океан.

Риба Судного дня / Фото: скриншот з відео

Завдяки своїм розмірам і формі риба нагадує "морського змія" і вважається знаком майбутнього в японській міфології, де вона відома як "посланець із палацу бога морського дракона".

Легенда свідчить, що веслориби живуть під островами Японії, і вони виходять на поверхню, щоб попередити людей про землетрус, що наближається. Але ці істоти зустрічаються по всьому світу, живучи на глибині від 200 м до 1000 м під поверхнею.

Їхнє тіло не має луски, а шкіра вкрита слизьким сріблястим захисним покриттям, відомим як гуанін.

Японський міф відродився 2011 року після землетрусу і цунамі в Тохоку. 11 березня катастрофічний землетрус магнітудою 9,1 балів, гуркотів протягом шести хвилин, підштовхуючи хвилі висотою до 40 метрів зі швидкістю майже 645 км на годину, коли вони обрушилися на країну. Хвилям вистачило енергії, щоб просунутися на 9,5 км вглиб країни, зруйнувавши критично важливі об'єкти інфраструктури, будинки і офіси на східному узбережжі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Каліфорнії на берег викинуло веслорибу. А в грудні штат сколихнув потужний землетрус, який спричинив попередження про цунамі. Землетрус стався о 10:44 ранку за 70 км від узбережжя Еврики, а поштовхи відчувалися в Сан-Франциско невдовзі після цього.

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