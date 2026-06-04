На подвірʼї випадково виявили 2000-річний римський артефакт, який втратили після Другої світової

Надгробок / © pixabay.com

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Римський надгробок віком близько 2000 років, який вважався втраченим після Другої світової війни, знайшли на подвір’ї приватного будинку в американському Новому Орлеані.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Знахідку зробили Даніелла Санторо та її чоловік Аарон Лопес у районі Керроллтон у Новому Орлеані. Під час робіт у саду вони натрапили на мармурову плиту з латинським написом, яка спершу здалася їм декоративною копією стародавнього артефакту.

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Однак текст привернув увагу власників. Напис починався словами Dis Manibus — «духам мертвих», що є характерною формулою на римських поховальних пам’ятниках. Вони швидко встановили, що плита є справжнім римським надгробком. Подальший переклад показав, що її встановили на честь воїна на ім’я Секст Конгеній Верус. З напису випливає, що він помер у віці 42 років після 22 років військової служби, а пам’ятник встановили його спадкоємці — Атілія Каруса та Веттіус Лонгін.

Як саме артефакт потрапив з Італії до США, остаточно встановити навряд чи вдасться. Більшість учасників цієї історії вже померли, а документальних свідчень про переміщення пам’ятки не збереглося.

Нагадаємо, у британському графстві Сомерсет водій вантажівки Кевін Мінто за допомогою металошукача виявив рідкісний золотий римський перстень вагою 48 грамів. Каблучку разом з іншими знахідками — 297 монетами — придбав благодійний фонд South West Heritage Trust за 105 тисяч доларів.

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