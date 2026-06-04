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На подвірʼї випадково виявили 2000-річний римський артефакт, який втратили після Другої світової
Знахідка виявилася давньоримським артефактом віком майже дві тисячі років, слід якого вважали втраченим після Другої Світової війни.
Римський надгробок віком близько 2000 років, який вважався втраченим після Другої світової війни, знайшли на подвір’ї приватного будинку в американському Новому Орлеані.
Про це повідомляє ScienceAlert.
Знахідку зробили Даніелла Санторо та її чоловік Аарон Лопес у районі Керроллтон у Новому Орлеані. Під час робіт у саду вони натрапили на мармурову плиту з латинським написом, яка спершу здалася їм декоративною копією стародавнього артефакту.
Однак текст привернув увагу власників. Напис починався словами Dis Manibus — «духам мертвих», що є характерною формулою на римських поховальних пам’ятниках. Вони швидко встановили, що плита є справжнім римським надгробком. Подальший переклад показав, що її встановили на честь воїна на ім’я Секст Конгеній Верус. З напису випливає, що він помер у віці 42 років після 22 років військової служби, а пам’ятник встановили його спадкоємці — Атілія Каруса та Веттіус Лонгін.
Як саме артефакт потрапив з Італії до США, остаточно встановити навряд чи вдасться. Більшість учасників цієї історії вже померли, а документальних свідчень про переміщення пам’ятки не збереглося.
Нагадаємо, у британському графстві Сомерсет водій вантажівки Кевін Мінто за допомогою металошукача виявив рідкісний золотий римський перстень вагою 48 грамів. Каблучку разом з іншими знахідками — 297 монетами — придбав благодійний фонд South West Heritage Trust за 105 тисяч доларів.