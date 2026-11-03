На поле випав дощ із крові та м’яса та налякав жителів США: що відомо про моторошну подію

На поле у США випав дощ із крові та шматків м’яса / © pixabay.com

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У 1841 році в американському штаті Теннессі сталася незвичайна подія: на тютюнове поле випав дощ із крові та шматків тваринної плоті. Науковець, який дослідив зразки, підтвердив їхнє тваринне походження, однак пояснити, як вони опинилися на полі, виявилося значно складніше.

Про цю загадкову історію пише Daily Galaxy.

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Що сталося на тютюновому полі

Одного серпневого дня 1841 року двоє поневолених працівників збирали тютюн поблизу міста Ліван у штаті Теннессі. Близько полудня вони почули незвичайний шум, схожий на сильний дощ або град.

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Невдовзі листя рослин вкрилося червоними краплями, серед яких лежали невеликі шматочки речовини, схожої на м’ясо та жир.

Працівники показали забруднене листя своєму поневолювачу на прізвище Чандлер. Звістка швидко поширилася околицями, і на поле почали приходити місцеві жителі, щоб побачити дивне явище на власні очі.

За свідченнями очевидців, червоні плями вкривали верхню частину тютюнового листя, а розкидані шматочки плоті мали різкий запах гниття.

Один із відвідувачів, Вільям Ф. Купер, записав у щоденнику, що незвичайні рештки вкривали територію завширшки приблизно 37–55 метрів і завдовжки 550–730 метрів.

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Що з’ясував науковець

Зразки дивної речовини потрапили до Джерарда Труста — професора хімії та мінералогії Університету Нашвілла.

Дослідник встановив, що матеріал мав тваринне походження. Для перевірки він нагрів шматочки тканин і червону рідину у скляній пробірці. Під час нагрівання вони поводилися подібно до яловичини чи свинини.

Науковець також особисто оглянув місце події та висунув припущення, що причиною незвичайного «дощу» міг стати потужний вихор.

За його версією, повітряний потік підняв рештки тварини, що розкладалася, переніс їх у грозову хмару, а згодом вони впали на тютюнове поле.

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Свої висновки Труст опублікував в American Journal of Science, навівши також історичні повідомлення про випадки червоного дощу та снігу.

Чи міг загадковий дощ бути містифікацією

У жовтні 1841 року журнал Western Journal of Medicine and Surgery опублікував матеріал, у якому стверджувалося, що незвичайне явище було звичайним розіграшем.

За цією версією, двоє поневолених працівників нібито зізналися, що самі розкидали полем рештки свині, яка розкладалася, заради розваги.

Однак видання не надало доказів такого зізнання. Місцеві жителі також не погодилися з поясненням і продовжували наполягати, що шматки плоті справді падали згори.

Зрештою остаточно встановити причину події так і не вдалося.

Подібні випадки траплялися й пізніше

Історія в Теннессі була не єдиною. 3 березня 1876 року в окрузі Бат, штат Кентуккі, на землю також нібито випала значна кількість шматків м’яса.

Цей випадок потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший зафіксований «м’ясний дощ». Подібні повідомлення надходили також із Каліфорнії у 1851 та 1869 роках.

Серед можливих пояснень дослідники розглядали містифікації, діяльність птахів-падальників і потужні повітряні вихори, здатні переносити предмети на значні відстані.

Водночас сучасні випадки так званого кривавого дощу зазвичай мають інше походження. Наприклад, червоні опади, що випали в індійському штаті Керала 2001 року, дослідники пов’язували зі спорами водоростей або пилом, принесеним із пустель.

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