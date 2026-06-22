На популярному курорті штрафуватимуть туристів за капці: яка причина

Штраф до 2 500 євро за ляпанці: туристів попередили про заборону / © pixabay.com

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Італійський національний парк Чинкве-Терре стягує штрафи до 2 500 євро за носіння ляпанців або сандалів на пішохідних стежках.

Про це пише видання Рeople.

Хоча місто на узбережжі Італійської Рив’єри є популярним місцем для мандрівників, які бажають насолодитися приголомшливими блакитними водами та провести час на сонці, адміністрація Національного парку Чинкве-Терре стягує штраф з туристів, які носять ляпанці, сандалі з ремінцями та інше подібне взуття.

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Це правило набуло чинності 2019 року, коли адміністрація парку почала попереджати мандрівників, що їм треба носити відповідне взуття під час походів стежками, оскільки вони можуть бути слизькими, а місцева гірська рятувальна команда хоче запобігти інцидентам.

«Це складні стежки, в деяких випадках схожі на гірські. Вкрай важливо мати правильне взуття!» — сказав тоді директор Національного парку Чинкве-Терре.

Згідно з цим законом, відвідувачі, які носять ляпанці або сандалі на стежках, можуть бути оштрафовані на суму до 2 500 євро.

Плакати попереджатимуть мандрівників про штрафи, а також про купівлю вхідного квитка онлайн. Вони також закликатимуть туристів дотримуватися стежок, які відповідають їхньому рівню підготовки, та брати з собою сонцезахисний крем, капелюх, туристичне взуття, їжу та інші необхідні речі.

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Поряд із носінням правильного типу взуття від 2023 року вздовж популярних ділянок стежок поступово впроваджується система одностороннього руху, щоб запобігти скупченню людей.

Вернацца — один із п’яти населених пунктів Чинкве-Терре / © Вікіпедія

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