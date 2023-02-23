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На Рівненщині стежитимуть за рідкісною кішкою в режимі онлайн: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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454
Час на прочитання
2 хв
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На Рівненщині стежитимуть за рідкісною кішкою в режимі онлайн: фото

Фото: WWF Ukraine

Життя тварини досліджуватимуть за допомогою спеціального нашийника.

У Рівненській області науковці стежитимуть за риссю в режимі онлайн. Це дасть змогу експертам більше дізнатись про життя рідкісної кішки.

Про це повідомляє WWF-Україна. 

Українські науковці вдягнули на самця рисі телеметричний нашийник з GPS-GSM передавачем. Тварину вчені назвали Борись, її вага 22 кілограми. За допомогою нашийника науковці відстежуватимуть життя рідкісної кішки, зокрема: 

  • міграційні маршрути;
  • харчовий раціон;
  •  сезонну та добову активність;
  •  довжину добового ходу;
  •  розміри індивідуальних територій;
  • виводкові території рисі (зокрема місця, де з’являється і зростає потомство);
  • оселищну приуроченість виду;
  • вплив на мисливську фауну тощо. 
© WWF Ukraine
Фото: WWF Ukraine

Нашийник може працювати до 2 років, потім він сам відпадає, що не завдає шкоди тварині, оскільки він розроблений спеціально для таких досліджень. Інформація про життя тварини передається на віддалений сервер, до якого мають доступ науковці. Таким чином вчені можуть досліджувати життя рідкісної кішки фактично у режимі онлайн. 

© WWF Ukraine
Фото: WWF Ukraine

"Телеметричний нашийник — це ще один, новий у дослідження рисі, технологічний інструмент, який наші партнери будуть використовувати у своїй роботі разом з іншими методами, — обліком по слідах, моніторингом за допомогою фотопасток тощо. Отриману інформацію науковці зможуть використовувати для поглиблення знань щодо екології виду, а також розробки ефективних планів управління та заходів збереження виду для різних територій", — каже експерт WWF-Україна Роман Черепанин. 

© WWF Ukraine
Фото: WWF Ukraine

Науковці зазначають, що таке дослідження на території українського Полісся проводиться вперше. 

© WWF Ukraine
Фото: WWF Ukraine

Нагадаємо, у Карпатах фотопастки зафільмували, як рись та її малюки гуляють засніженим лісом.

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Дата публікації
Перегляди
454
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