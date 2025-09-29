ТСН у соціальних мережах

На Рівненщині люди збирали гриби, а натрапили на лося, що застряг у болоті: як його рятували

На Рівненщині врятували лося, який застряг у трясовині.

На Рівненщині копитного велетня врятували з "болотної пастки"

У Клевані на Рівненщині під час збирання грибів люди натрапили на лося, який застряг у трясовині.

Про це передає місцеве видання Іtv.

Грибники погукали на допомогу єгерів і лісівників, і витягли знесилену тварину за допомогою трактора.

Лось не постраждав. Ветеринар підтвердив: переломів та ушкоджень немає. Тварина уже потрохи ходить і активно їсть. Наразі лось перебуває під наглядом спеціалістів.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині лось влаштував смертельну ДТП.

