На Рівненщині люди збирали гриби, а натрапили на лося, що застряг у болоті: як його рятували
На Рівненщині врятували лося, який застряг у трясовині.
У Клевані на Рівненщині під час збирання грибів люди натрапили на лося, який застряг у трясовині.
Про це передає місцеве видання Іtv.
Грибники погукали на допомогу єгерів і лісівників, і витягли знесилену тварину за допомогою трактора.
Лось не постраждав. Ветеринар підтвердив: переломів та ушкоджень немає. Тварина уже потрохи ходить і активно їсть. Наразі лось перебуває під наглядом спеціалістів.
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині лось влаштував смертельну ДТП.