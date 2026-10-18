На роботі сперечаєтеся, а вдома мовчите?: що впливає на вашу поведінку під час конфліктів

5 типів конфліктів та виходу з них / © Credits

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Реакція людини на виклики та протиріччя — це не випадкові емоційні сплески, а сформовані моделі поведінки. Для аналізу цих дій науковці часто використовують класифікацію Кілманна та Томаса, яка спирається на два фактори: прагнення захистити власний інтерес та готовність зважати на позицію іншої сторони.

Про це розповідає Egészség Kalauz.

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Як ви поводитеся під час суперечки: 5 типів конфліктів розповідають про людину та її реакції

Фахівці наголошують, що жодна зі стратегій не є універсальною чи безумовно шкідливою.

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Ефективне управління конфліктами полягає не у відсутності суперечок, а у вмінні розпізнати найбільш відповідну стратегію для конкретного моменту. Важливо розуміти, що звички реагування не є застиглими рисами характеру — одна й та сама людина може поводитися абсолютно по-різному вдома та на робочому місці.

Найвищу гнучкість виявляють ті особи, які опанували кілька моделей і вміють адаптувати свої реакції під ситуацію.

У перші хвилини гострої суперечки дехто одразу переходить до активного наступу, хтось вважає за краще замовкнути або поступитися, а хтось прагне знайти спільний знаменник. Поведінка під час конфлікту виразно демонструє, наскільки людина відстоює власні інтереси та чи зважає вона на позицію співрозмовника.

Концепція Томаса–Кілманна систематизує реакції за двома основними критеріями: ступінь наполегливості у захисті власних інтересів та ступінь готовності враховувати прагнення протилежної сторони.

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Основні типи реакцій на непорозуміння такі:

Силовий підхід/суперництво : показує високий рівень рішучості та мінімальну схильність до компромісів. Людина прагне за будь-яку ціну довести власну правоту. Такий підхід виправданий у критичних ситуаціях, де потрібні негайні рішення чи захист безпеки. Проте в повсякденному спілкуванні постійне прагнення перемогти руйнує довіру.

Свідоме або мимовільне ухилення : людина відмовляється від відкритого обговорення та змінює тему, замовкає або фізично виходить із розмови. Це корисний інструмент, коли емоції переповнюють або питання не варте зусиль, але системне ігнорування складних тем лише накопичує внутрішню напругу.

Поступливість/пристосування : людина робить вибір на користь збереження стосунків ціною нехтування власними потребами. Така стратегія доцільна, коли помилка є очевидною або тема принциповіша для співрозмовника. Водночас постійна поступливість однієї сторони створює ілюзію миру.

Пошук компромісу : базується на взаємних поступках, коли сторони ділять розбіжності навпіл. Це дієвий спосіб швидко досягти домовленостей при обмеженому часі, проте він рідко вирішує глибинні причини непорозумінь, оскільки кожен залишається частково незадоволеним.

Повноцінна співпраця: найбільш ресурсомісткий підхід, спрямований на глибинне розуміння мотивів обох учасників та пошук рішення, яке повністю влаштує кожного. Ця стратегія вимагає часу та емоційної залученості, проте саме вона забезпечує міцне довгострокове партнерство.

«Ідеального» стилю розв’язання конфліктів не існує

Було б занадто просто зробити висновок, що співпраця — це єдиний правильний вибір, а ухилення чи суперництво є нібито лише негативними моделями.

Найважливіша думка концепції Томаса–Кілманна полягає у тому, що всі п’ять підходів можуть бути виправданими у відповідний час і в належному місці. Головне — не застосовувати постійно один і той самий шаблон, а вміти адаптувати свою реакцію під ситуацію.

Незначну суперечку іноді розумніше просто ігнорувати. У критичній ситуації немає часу на довгі обговорення. Якщо ви помилилися, логічно застосувати пристосування. Коли терміново потрібна домовленість, спрацює компроміс.

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У найважливіших питаннях тривалих відносин варто витратити час на повноцінну співпрацю.

Чому на роботі та вдома ми ніби різні люди

Можливо, ви й самі помічали, що на роботі вам легко вдається захищати власну позицію, а вдома ви волієте поступитися у суперечці — або навпаки. Це не свідчить про внутрішнє протиріччя. На вибір стратегії впливають не лише особисті схильності. Велике значення мають сама ситуація, характер стосунків із людиною, вага конфлікту та можливі наслідки.

Дослідження доводять, що особливості контексту можуть суттєво коригувати обрану модель поведінки.

Ви можете поводитися по-різному з керівником, партнером, незнайомою людиною або власною дитиною. Різниця в статусі та владі відіграє суттєву роль: захищати позицію значно простіше там, де ви почуваєтеся у безпеці, ніж у стосунках, де суперечка загрожує болісними наслідками.

Фахівці радять орієнтуватися не на те, як ви хотіли б поводитися під час конфлікту, а на ваші реальні дії в момент напруження.

Коли вам заперечують, ви одразу беретеся доводити правоту? Замовкаєте? Швидко погоджуєтеся, щоб зняти напругу? Пропонуєте поділити все навпіл? Чи ставите запитання, щоб зрозуміти, чому це питання таке важливе для іншої людини?

Ще показовішим є аналіз власного стану після завершення суперечки:

Ви відчуваєте задоволення, бо вдалося наполягти на своєму?

Відчуваєте полегшення від того, що напружена розмова нарешті закінчилася?

Роздратовані через те, що знову довелося поступитися?

Вважаєте, що обидва втратили щось важливе?

Чи відчуваєте задоволення від рішення, яке не залишило важкого осаду в жодного з учасників?

Ці спостереження допоможуть виявити ваші системні поведінкові патерни.

Варто пам’ятати, що конфлікт не є ознакою дефектів у стосунках. Дві особистості можуть мати різні потреби, прагнення, цінності та бачення — тому розбіжності у певних ситуаціях є цілком природними.

Гнучке управління конфліктами полягає в усвідомленні того, коли варто рішуче захистити власну позицію, коли краще поступитися, коли доцільно тимчасово вийти з обговорення, а коли слід витратити час на пошук спільного рішення.

Конфлікти: останні новини

Нагадаємо, за даними Американської психологічної асоціації, приблизно 31% пар вважають гроші головним джерелом сварок. Причина цих конфліктів зазвичай полягає не у самих доходах чи дрібних витратах, а у відсутності чітких правил і зіткненні різних фінансових сценаріїв, засвоєних із дитинства.

Хаос, брак домовленостей щодо обов’язкових платежів та відсутність плану дій перетворюють тему фінансів на табу, викликаючи образи, відчуття контролю та емоційні вибухи. Ефективно усунути до 90% побутових напружень допомагає модель «три гаманці».

Вона передбачає один спільний рахунок для обов’язкових витрат і великих цілей, а також два особисті бюджети з однаковою сумою «вільних» грошей, якими кожен партнер розпоряджається без узгодження. Такий підхід гарантує фінансову свободу, позбавляє відчуття несправедливості та знімає постійні суперечки про те, хто витрачає гроші «неправильно».

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