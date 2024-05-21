На Росію нападе держава-партнерка: провідниця у Вищі виміри шокувала передбаченням

Провідниця у Вищі виміри Айа вважає, що на Росію нападе Китай. Таким чином для країни-агресорки це буде карма через війну проти України.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Айа вважає, що через війну проти України, на Росію очікує карма.

"І я побачила, що Китай скидатиме на Росію ядерні бомби. Дружба переросте у війну. Навіть не ми їм цю карму повертатимемо, що дуже добре. Бо нам не потрібна їхня карма. Не по всій території летітимуть ці бомби. Але центр, де Москва - це туди. Зараз це здається неможливим, але це буде. Китаю потрібні території", - сказала Айа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

Читайте також: