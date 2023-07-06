На сафарі зняли видовищне відео, як 20 левів прийшли на водопій

У південноафриканському заповіднику Мала-Мала зняли видовищне відео, як 20 левів прийшли до річки на водопій.

Момент зафіксував засновник LatestSightings.com Надав Оссендрайвер.

Чоловік розповів, що на сафарі група шукала леопарда. Втім, туристи його не побачили, а натомість їм пощастило поспостерігати за родиною слонів, які купалися у річці. Далі вони помітили декількох левів.

"З’явилися два вуха за слонами. Ми одразу зрозуміли, що це лев. Цей лев спустився і почав пити просто перед нами. Раптом вискочив ще один. Все це було настільки ідеально в кінці. Двадцять левів ідеально вишикувалися перед нами. Вони пили воду з річки в черзі", - поділився він.

Надав також поділився, що група припаркувалася просто перед річкою. З одного боку, це було розкішне місце для споглядання, а з іншого – найгірше, оскільки автомобіль застряг у піску.

"Машина не зрушила. Це досить смішно. Група туристів застрягла в багнюці, оточена 20 левами. Зрештою, менеджер табору зміг надіслати допомогу і витягнути нас із липкої ситуації", - додав він.

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