На скільки днів можна залишати кота самого вдома: відповідь ветеринара

Інколи люди мають надовго поїхати та лишити тваринку саму вдома. На скільки максимально можна залишати кота самого у квартирі чи будинку?

Про безпечний термін розповіли Futura Sciences.

На скільки можна лишати котів самих удома: відповідь ветеринарів

Попри те, що коти і мають репутацію незалежних тварин, вони не терплять довгої самоти. Звісно, коти можуть удавати, що їм все одно на вашу присутність, та насправді це зовсім не так. Коти сприймають відсутність людини вдома як емоційне потрясіння.

До такої думки дійшли дослідники Університету штату Орегон. Вони повідомили, що 64% котів міцно прив’язані до своїх господарів. Коти демонструють прихильність, подібну до дітей та собак.

Котам легше переживати самотність, на відміну від собак. Вони можуть знайти собі розвагу у той час, як собаки переважно лежать під дверима та чекають на прихід господарів. Якщо кіт дорослий і йому комфортно вдома, він може пережити 24–48 годин без шкоди для психіки.

Ветеринарний біхевіорист Мікель Дельгадо пояснює, коти найбільш чутливі до змін у розпорядку дня. Тривала відсутність господарів може призводити до стресу у тварини чи навіть проблем із поведінкою.

Дослідження PLOS One показало, що у котів, яких часто залишають самих удома на довгий термін, можуть бути такі наслідки здоров’я:

у 67% випадків деструктивна поведінка;

у 63% випадків надмірна вокалізація (нявкання, виття, крики);

у 60% випадків коти починали мочитися поза лотком.

Найбільше такі проблеми стосуються котів, які живуть без інших тварин у квартирі чи будинку. Тож експерти не радять залишати кота самого більше ніж на дві доби, максимум.

Залишити тварину на довший термін можна лише за умови, що до неї хтось приходитиме щодня, щоб погодувати, погратися та прибрати в лотку.

Особливих умов потребують кошенята. Вони не мають зрілості та самостійності, тому до 3 місяців кошенят не можна залишати самих більше ніж на 20 хвилин. Якщо кошенятам виповнилося 3 місяці, їх можна залишати максимум на шість годин. Восьмимісячним кошенятам дозволено бути на самоті до 12 годин. Після року коти можуть залишатися на самоті на весь день без дискомфорту.

Котів важливо навчати самостійності дуже поступово. Так вдасться запобігти стресу та невпевненості у тварини.

Як підготувати кота до відпустки: що потрібно зробити вдома

Якщо ви плануєте залишити кота вдома на період відпустки, потрібно забезпечити тварині всі умови:

подбайте про достатню кількість корму та води;

за можливості встановіть автоматичні годівнички та поїлки;

приберіть у лотку;

залишіть коту всі його улюблені іграшки;

зачиніть кімнати, де кіт може стикнутися з небезпекою;

приберіть отруйні рослини і все, що може погризти або проковтнути кіт;

подбайте, щоб до кота приходили ваші сусіди чи друзі.

Для власного спокою можна написати інструкції друзям, які навідуватимуть кота. Ще можна встановити камеру спостереження за котом.

Ми розповідали про топ-15 поширених помилок у догляді за котами. Перевірте, чи ваш догляд за твариною правильний.

Також потрібно пам’ятати про правильне годування кота. Норми порцій та кількість грамів відрізняються залежно від статі, віку, розмірів та хвороб котика.