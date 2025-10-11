На сміттєзвалищі жінка знайшла скарб, який вразив користувачів TikTok

Знахідка / © скриншот

Користувачка соціальної мережі TikTok, відома під ніком Girl Restoring, викликала бурхливу реакцію серед своєї аудиторії, опублікувавши ролик, де вона нібито знаходить на сміттєзвалищі сумочку, наповнену пачками стодоларових купюр. Хоча відео швидко набрало мільйони переглядів, глядачі висловлюють цілком обґрунтовані підозри щодо поставного характеру «знахідки», припускаючи, що це розіграш для привернення уваги.

Блогерка Girl Restoring вже має історію публікацій коротких відео, де вона регулярно демонструє «неймовірні» предмети, виявлені серед відходів — від пачок готівки до мобільних телефонів. Це зміцнює підозри, що контент є інсценуванням, спрямованим на стрімке збільшення кількості підписників та залучення нової аудиторії.

У відео під назвою «Я знайшла покинуті долари» жінка показує, як «знаходить» сумочку, покриту брудом. Розстебнувши блискавку, вона виявляє всередині пачки купюр, перев’язані гумками. Хоча зовнішні банкноти виглядають сильно зіпсованими, ті, що розташовані всередині пачок, виявляються напрочуд добре збереженими.

Авторка ролика демонструє удаваний подив, час від часу вигукуючи «Вау». Вона також перевіряє інші відділення сумки, включно з бічними кишенями, які виявляються порожніми. Подібні кадри, ймовірно, є частиною загальної постановки, оскільки в наступних публікаціях блогерка продовжує «дивувати» підписників: вона «витягає» смартфони з болота або виявляє гроші в дитячих рюкзаках, знайдених на звалищі.

Реакція інтернет-спільноти

Глядачі активно обговорювали відео в коментарях, висловлюючи скептицизм та жартівливі припущення:

«Їх, звісно, можна відновити,» — іронічно написав один з користувачів.

«Гумка вже давно мала б розсохнутися чи згнити,» — зазначив інший, вказуючи на невідповідність.

«Це просто папір,» — коротко прокоментував третій.

«Мабуть, купують папірці-долари на Temu і знімають із ними ролики,» — припустив ще один глядач.

«Що це за стогони?» — поцікавився хтось, маючи на увазі емоційну реакцію блогерки.

Попри підозри в інсценуванні, відео швидко стало вірусним, зібравши за кілька днів понад чотири мільйони переглядів та тисячі коментарів, репостів та інших реакцій різними мовами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у туалеті ресторану працівник знайшов 12 тисяч доларів.